Композиція складається з 56 фігур дорослих і дітей без ротів, що означає обмеження, в яких опинилося все людство.

Одеський скульптор Олександр Мілов, який прославився своєю роботою «Любов», представив ескіз монумента коронавірусу, який планується для Дубая (ОАЕ).

Читайте такожТигр прокусив шию: стали відомі подробиці нещасного випадку в зоопарку (відео)Як передає кореспондент УНІАН, відповідну інформацію Мілов розмістив у соціальних мережах.

За задумом автора, 9-тонний монумент має бути з поліефірної смоли, бетону й іржостійкої сталі. Висота композиції - 15 метрів, ширина - 13, глибина - 12 метрів.

Передбачено освітлення монумента - LED projector 12000 Lm. Діаметр бетонної основи - 21 метр, висота - 45 см.

Згідно з ескізом, монумент являє собою молекулу коронавірусу з шипами - у вигляді планети Земля, на поверхні якої стоять, взявшись за руки, велетенські люди. Кожна фігура складатиметься з тисяч людей, що обнялися та стоять одне в одного на плечах.

Автор зазначає, що «молекула», яка складається з людей, символізує різні соціальні групи, їхні цінності, які об'єднані однією проблемою - пандемією.

Зокрема, в композиції - 56 фігур дорослих і дітей без ротів, що означає обмеження, в яких опинилося все людство.

«В основі планети - стандартна сім'я як символ основи продовження роду природним шляхом. При цьому вся Земля крутиться на голові матері», - сказано в описі до ескізу.

Один з елементів майбутнього монументу - хоровод сонця, що складається із 7 дорослих і 7 дітей, яким «верховодить» чоловіча постать - верхня вісь планети.

У центрі хороводу - жіноча й чоловіча фігури, що символізують любов. Навколо них танцюють три пари з дітьми.

Також наголошується, що в монументі є елементи, які символізують сім'ї різної орієнтації, а також символ любові сексуальних меншин.

«Поруч стоїть мати-одиначка із сином, а на їхньому тлі - чоловіча фігура, яка дивиться на годинник. Їх врівноважує батько-одинак з дочкою, поряд з яким фігура молодої жінки, що танцює. Серед натовпу стоять поодинці хлопчик і дівчинка - символ дітей без батьків», - йдеться в описі.

Крім того, серед фігур фрагмент із шести дорослих, у центрі яких хлопчик і дівчинка, що тримаються за руки, як символ дружби та взаємної турботи, а також дві групи: з жінки з трьома чоловіками та чоловіка з трьома жінками - символи матріархату і патріархату.

Вся композиція крутиться навколо своєї осі під кутом обертання планети, і за рахунок утримувальної дуги нагадує глобус.

Коли молекула загоряється (за допомогою підсвічування), вона перетворюється в танець Сонця і Місяця, який відбиває його - основні символи світобудови. У соціальних мережах також розміщені фото ескізу.

Довідка УНІАН. Олександр Мілов - автор багатьох оригінальних проектів, серед яких «Любов», що підкорив у 2015 році відомий американський арт-фестиваль Burning Man (пустеля Black Rock, штат Невада). Композиція являє собою чоловіка і жінку зростом у 7,5 метрів і 5-метрових дітей. В цілому, конструкція має 17,5 метрів у довжину, 5,5 - у ширину і 7,5 - у висоту.

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Автор: Лариса Козова