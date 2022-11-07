Військові відкопали прапори та вже повернули один із них.

В одному з сіл Ізюмського району Харківської області чоловік сховав два українські прапори на городі, щоб вони не дісталися російським окупантам.

Як розповіли у 103-й окремій бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ, чоловік сам звʼязався із військовими та розповів, де заховав стяги.

"Перед окупацією одного з сіл Харківщини чоловік, не бажаючи, щоб синьо-жовті прапори з його будинку опинились в руках ворога, закопав їх на власному городі. Пізніше, коли село було захоплене росіянами, йому вдалось виїхати на вільні території. А вже після того, як ЗСУ звільнили населений пункт, він зв’язався із військовими, аби вони викопали сховане знамено", – йдеться у повідомленні.

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Військові відкопали прапори та вже повернули один із них. Другу обіцяють віддати вже з підписами бійців.

"Прапор із підписами бійці підрозділу повернуть до власника, як символ нескореності українців. А вже незабаром державні стяги замайорять на усіх звільнених українських землях!" – наголосили захисники.

Деокупація Харківщини

На початку вересня Збройні сили України розпочали великий контрнаступ на Харківщині. За час операції були звільнені сотні населених пунктів області.

6 листопада 2022 року Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що наступ української армії на Харківщині успішно продовжується вже на лівому березі річки Оскіл.

Зазначається, що після звільнення більшої частини області від окупантів кількість ворожих обстрілів по Харкову зменшилася. За словами мера міста Ігоря Терехова, іноді спроби російських загарбників обстріляти місто Харків призводять до того, що їх ракети розриваються на території російського Бєлгороду.

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