Їй заочно повідомлено про підозру за фактом держзражи.

На Харківщині заступниця начальника райвідділу поліції погодилася співпрацювати з окупантами та організувала їм супровід.

Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

Заступниці начальника Куп‘янського районного відділу поліції повідомлено про підозру за фактом державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що поліцейська перейшла на бік ворога і погодилась на співпрацю з окупантами.

"На вимогу представників ЗС РФ вона організувала та забезпечила безперешкодне переміщення військової техніки та особового складу окупантів по Куп’янську у супроводі службових автомобілів віддiлу поліції", - йдеться у повідомленні.

Крім того, підполковник поліції особисто супроводжувала головну колону військової техніки окупантів, яка пересувалася по місту.

Як повідомляв УНІАН, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в державній зраді очільниці одного з районних судів Харківщини.

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