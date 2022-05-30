Відтепер вона триватиме з 22:00 до 06.00.

У Харківській області змінили час комендантської години.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram-каналі.

"Відсьогодні, 30 травня, змінюється час комендантської години. Вона триватиме з 22:00 до 06:00. Сьогодні підписав відповідне розпорядження", - заявив Синєгубов.

Він нагадав, що у цей час заборонено перебувати у громадських місцях, пересуватися вулицями пішки чи транспортом. Громадянам треба перебувати вдома та місцях убезпечення.

Як повідомляв УНІАН, у Харківській області до сьогоднішнього дня комендантська година тривала із 21:00 по 06:00.

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