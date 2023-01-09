Вороги проводять "націоналізацію" в одному з населених пунктів, зазначили у Генштабі.

На захопленій частині Херсонської області російські окупанти почали роботу з так званої "націоналізації" підприємств.

"Націоналізація" розпочалася у селищі міського типу Нижні Сірогози, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у своєму зведенні.

"За наявною інформацією, в населеному пункті… так звана прокуратура окупаційної влади з 9 січня поточного року розпочала роботу з так званої "націоналізації" місцевих підприємств", - зазначили у Генштабі.

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Ситуація в Херсонській області - зараз це треба знати

Раніше стало відомо, що в селищі Нижні Сірогози буряти виганяють людей з будинків та квартир і самі в них заселяються.

За даними Генштабу, у Каховці загарбники заборонили використовувати гривні й погрожували підприємцям, що у разі порушення заборони буде вилучено не лише готівку, а й товари.

Варто зазначити, що російські загарбники захопили частину правобережжя та лівобережжя Херсонської області після повномасштабного вторгнення в Україну, яке розпочалося 24 лютого. На початку листопала ворог відступив з правобережжя, і було звільнено Херсон.

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