Його звинувачують у посяганні на життя співробітників правоохоронних органів.

На Київщині затримали чоловіка, якого звинувачують у посяганні на життя патрульних поліцейських. Його банда незаконно роззброїла співробітників правоохоронних органів.

Про інцидент повідомили в Telegram-каналі Національної поліції України.

Під час несення служби співробітники столичного Управління патрульної поліції зупинили автомобіль Audi Q7. За кермом опинилася 52-річна киянка. При перевірці документів жінки працівники правоохоронних органів виявили сліди підробки.

Мешканка столиці зателефонувала своєму чоловікові, який приїхав на місце затримання з двадцятьма озброєними особами. Вони оточили патрульних і направили на них автомати. "Ватажок" банди почав нецензурно виражатися по відношенню до поліцейських і звинувачувати їх у безпідставній зупинці своєї дружини. Після цього фігуранти справи роззброїли поліцейських і попрямували в місто Бровари.

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва слідчі Голосіївського управління столичної поліції розпочали кримінальне провадження. Правоохоронці провели обшуки в приміщенні, де знаходилися нападники, і в їхніх автомобілях. 57-річному чоловікові, який віддавав накази банді, висунули підозру. Ім'я та особисті дані затриманого поки не розкриваються.

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