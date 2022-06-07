Окупанти в подальшому взяли цих людей у полон, катували і тримали під вартою до звільнення села.

Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно громадянина за фактом державної зради в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу).

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора України.

Розслідуванням встановлено, що підозрюваний на початку збройної агресії РФ разом з іншими мешканцями села Перемога Броварського району Київської області створили загін самооборони. Після окупації населеного пункту він повідомив російським військовослужбовцям про 5 односельчан з місцевої самооборони. Також вказав загарбникам організатора загону, зазначивши, що саме він надавав вказівки самооборонівцям про методи знищення російської військової техніки.

В подальшому окупанти взяли цих осіб у полон. Одягнули їм на голови шапки так, щоб вони закривали обличчя, поставили їх до паркану зі зв’язаними за спиною руками та стріляли в їхній бік, імітуючи страту. Всіх полонених тримали під вартою до звільнення села.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко поінформував, що в окупованому російськими військами Маріуполі українські поліцейські перейшли на службу в "ДНР". Наступного дня з'явилася інформація, що зрадників вдалося ідентифікувати.

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