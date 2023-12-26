До 28 грудня в Києві триватимуть навчання, в рамках яких відбувається, зокрема відпрацювання перевірки транспорту та документів.

У Київській міській військовій адміністрації пояснили тимчасові блокпости у столиці.

Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі КМВА, її начальник Сергій Попко зауважив, що йдеться про безпекові навчання. Він пояснив, що в умовах війни захист і безпека Києва та його мешканців - це "надважлива задача", і її розв’язання потребує постійного підвищення рівня навичок, взаємодії та боєздатності усіх структур, які забезпечують оборону столиці.

"Тому Угрупування сил і засобів оборони міста Києва у взаємодії з Київською міською військовою адміністрацією, Патрульною і Національною поліцією та іншими структурними підрозділами проводитимуть навчання в різних районах столиці з 25-го по 28-ме грудня!", - повідомив Попко.

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Ці навчання передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків та елементів інженерних загороджень.

"За умовами, відбувається відпрацювання перевірки транспорту, документів, елементів захисту блокпосту, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи. Навчання має завдання - удосконалення системи управління, організації, ефективної взаємодії для забезпечення громадської безпеки (у випадку загострення ситуації) та певні заходи щодо захисту цивільного населення", - йдеться у повідомленні.

Попко зауважив, що загрози для столиці та її жителів досі існують. Тож такі тренування "потрібно проводити системно, а за результатами штатного аналізу, після тренувань, виявляти недоліки, виправити помилки і ще краще готуватися до виконання важливого завдання - захисту Києва та його мешканців від потенційних загроз".

Поява блокпостів у Києві

Як відомо, напередодні у соцмережах почали з’являтися повідомлення про появу на дорогах Києва блокпостів з військовими.

До цього військовий Назарій Кішак, який раніше служив у 72-й окремій механізованій бригаді ім. Чорних Запорожців, а до повномасштабного вторгнення був радником Івано-Франківської міської ради з безпеки та правопорядку, заявив, що найближчим часом в Україні посилять мобілізацію.

За його словами, з 28 грудня в рамках мобілізаційних заходів у кожному місті та області будуть встановлені контрольні блокпости.

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