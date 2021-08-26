Суд відбувся ще у лютому, але депутатка про це нічого не знала.

Печерський райсуд Києва арештував квартиру депутатки від "Голосу" Олександри Устінової та оголосив її автомобіль у розшук. Вона пов’язує це з перепалкою із заступником ГУ Нацполіції у соцмережі.

Про це Устінова написала у Facebook.

Вона уточнила, що про рішення суддів, що було ухвалене ще в лютому, дізналася лише нещодавно, коли відповідне виконавче провадження отримала через додаток "Дія".

Устінова пояснила, що цьому передувала словесна перепалка з заступником ГУ поліції в коментарях у Facebook.

Читайте такожЖурналіст показав, як літак "Мрія" виглядає зсередини (фото)За її словами, поліцейський обізвав її "тупою вівцею" та "бродячою твариною", на що депутатка зазначила, що він не достойний мати звання офіцера.

Також Устінова звернулася до поліції, щоби правоохоронні органи перевірили його статки на імовірне незаконне збагачення. Однак перевірку, зазначила парламентарка, не проводили через нібито стосунки заступника ГУ Нацполіції з колишньою дружиною скандального Насірова.

Після піврічного розслідування внутрішня безпека Нацполу виправдала дії правоохоронця, заявивши, що його сторінку зламали невідомі, пояснила нардеп.

"Так от, замість розслідувань внутрішньої безпеки наш реформований поліцейський подав 6 судових позовів проти мене, бо як це так я написала, що така поважна людина не може звання офіцера мати", – відповіла Устінова.

За рішенням суду Устінова повинна виплатити ображеному копу компенсацію розміром з "майже тримісячну зарплату".

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Автор: Яна Ставська