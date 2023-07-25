З обліку безпідставно зняли 40 осіб.

У Львівській області підполковник безпідставно зняв з військового обліку 40 людей. Суд визнав його винним у перевищенні службових повноважень та призначив штраф – 3145 гривень.

Як пише Zaxid.net із посиланням на постанову суду Радехівського районного суду, за цією схемою фігурант справи знімав людей з обліку протягом 2022 року.

"За даними правоохоронців, підполковник перевищив свої службові повноваження, ставив відмітки про виключення з військового обліку в особових справах та військових квитках, без оформлення офіцерами запасу свідоцтв про хворобу. Таким чином людей виключили з військового обліку за станом здоров’я з можливістю виїзду за кордон", – наголошує видання.

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Зазначається, що на підполковника було складено протоколи за порушення ч.2 ст.172-14 КУпАП (перевищення влади чи службових повноважень військовим). Під час засідання суду той визнав провину, але додаткові пояснення надавати не захотів.

"Справу розглянула суддя Орислава Семенишин, яка оштрафувала військового на 3145 грн. На постанову ще може бути подана апеляція", – йдеться в матеріалі.

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