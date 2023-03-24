На Львівщині затримано двох правоохоронців, які вимагали хабара від керівника благодійного фонду, що допомагає військовим, за начебто закриття кримінального провадження. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Зазначається, що благодійний фонд з Дніпра допомагає військовим і закуповує необхідне для них обладнання в країнах Європи. Правоохоронці з міста Жовква вирішили "дослідити" походження документів для безперешкодного перетину держкордону представниками фонду.
"Незважаючи на те, що всі уповноважені від організації вчасно повертались на територію України з необхідною для військових допомогою, правоохоронці почали вимагати 5 тисяч доларів США за закриття "кримінального провадження". У приватній розмові один із них запропонував керівнику фонду заплатити, аби не плямувати репутацію благодійників", - йдеться в повідомленні.
ДБР затримало правоохоронців під час отримання всієї суми хабара. Двом правоохоронцям повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
Вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаних посад. Досудове розслідування триває, вивчається можлива причетність до злочину інших службових осіб.
Хабарники в Україні - новини
Як повідомляв УНІАН, у квітні 2022 року у Львівській області заарештували чиновника, який вимагав у волонтера 100 тисяч гривень хабара за відправку гуманітарної допомоги у вигляді автобуса марки Volvo українським військовим.
У липні на Львівщині правоохоронці викрили злочинну схему безперешкодного розмитнення автомобілів. До складу злочинного угруповання входили посадовці Львівської митниці, митні брокери та громадянин однієї з країн ЄС. Незаконні прибутки учасників схеми складали мільйони доларів США.
Тим часом, у травні минулого року СБУ розкрила масштабну схему розкрадання гуманітарної допомоги в Черкасах. Посадовці планували реалізувати понад 1 тисячу бронежилетів, які були призначені для Збройних сил України. Загальна сума за незаконний продаж спорядження могла перевищити 12 мільйонів гривень.