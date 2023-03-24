ДБР затримало двох правоохоронців під час отримання 5 тисяч доларів хабара.

На Львівщині затримано двох правоохоронців, які вимагали хабара від керівника благодійного фонду, що допомагає військовим, за начебто закриття кримінального провадження. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Зазначається, що благодійний фонд з Дніпра допомагає військовим і закуповує необхідне для них обладнання в країнах Європи. Правоохоронці з міста Жовква вирішили "дослідити" походження документів для безперешкодного перетину держкордону представниками фонду.

"Незважаючи на те, що всі уповноважені від організації вчасно повертались на територію України з необхідною для військових допомогою, правоохоронці почали вимагати 5 тисяч доларів США за закриття "кримінального провадження". У приватній розмові один із них запропонував керівнику фонду заплатити, аби не плямувати репутацію благодійників", - йдеться в повідомленні.

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ДБР затримало правоохоронців під час отримання всієї суми хабара. Двом правоохоронцям повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаних посад. Досудове розслідування триває, вивчається можлива причетність до злочину інших службових осіб.

Хабарники в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2022 року у Львівській області заарештували чиновника, який вимагав у волонтера 100 тисяч гривень хабара за відправку гуманітарної допомоги у вигляді автобуса марки Volvo українським військовим.

У липні на Львівщині правоохоронці викрили злочинну схему безперешкодного розмитнення автомобілів. До складу злочинного угруповання входили посадовці Львівської митниці, митні брокери та громадянин однієї з країн ЄС. Незаконні прибутки учасників схеми складали мільйони доларів США.

Тим часом, у травні минулого року СБУ розкрила масштабну схему розкрадання гуманітарної допомоги в Черкасах. Посадовці планували реалізувати понад 1 тисячу бронежилетів, які були призначені для Збройних сил України. Загальна сума за незаконний продаж спорядження могла перевищити 12 мільйонів гривень.

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