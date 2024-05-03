Йдеться про монети акче. Вони карбувалися у Криму у 1480-х роках за часів правління відомого хана.

В Одеській області місцевий колекціонер знайшов в землі горщик зі старовинними срібними монетами, які належать до часів Кримського ханства.

Як повідомляє громадська організація "Краєзнавці Одещини", цікаву археологічну знахідку відкрив у Подільському районі історик Сергій Жосан. Краєзнавці уточнюють, що чоловік знайшов саме "Флоранський скарб". Це сталося в яру біля села Флора Окнянської територіальної громади.

Знахідка складається зі 140 срібних монет (акче), які карбувалися в Криму у 1480-х роках за часів правління хана Менглі Гірея І. За словами історика, скоріш за все, скарб був захований під час подільських набігів кримських татар. Він лежав в горщику, який закопали на глибині 40 см. Зверху був прикритий вапняковою плиткою природного походження квадратної форми, приблизно 20х20х5 см. Яр, в якому було знайдено скарб, впадає в річку Ягорлик.

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Зараз знахідка проходить детальне вивчення та опис. Згодом її планують передати до Подільського міського краєзнавчого музею, зазначає організація.

Унікальні археологічні знахідки - останні відкриття світу

У квітні 2024 року археологи також знайшли унікальний ящик зі зброєю на затонулому кораблі XV століття біля берегів Швеції. Вони оцінили рештки данського флагмана "Грібсхунден", або "Гріффін", який загорівся під час плавання до Кальмара 1495 року і затонув в архіпелазі Блекінге із сотнею німецьких найманців на борту. Хоча підводний аналіз корабля проводять із 2013 року, велика частина озброєння, пов'язаного з його солдатами, вислизнула від детального вивчення.

Це дослідження дало змогу археологам реконструювати й проаналізувати надбудову корабля, даючи більше інформації про те, який вигляд мало судно і його військовий потенціал. Це також допомогло ідентифікувати та задокументувати два лафети з гарматами і ящик зі зброєю на борту корабля. Науковці впевнені, що вміст скрині зі зброєю є однією з найважливіших знахідок.

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