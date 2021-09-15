Це сучасна розробка, що дозволяє автоматизовано виявляти і розпізнавати державну належність, класи та типи повітряних об’єктів.

На озброєння Збройних сил України прийнято станцію виявлення "Фенікс-1" що є "очима" для зенітного ракетного комплексу "Бук-М1".

Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони. Зазначається, що розробило трикоординатну радіолокаційну станцію виявлення 80К6КС1 "Фенікс-1" підприємство "Науково-виробничий комплекс "Іскра".

"Розробку здійснено в рамках модернізації радіолокаційної станції 79К6 для її застосування у складі зенітного ракетного комплексу "Бук-М1". Після низки успішних випробувань "Фенікс-1" було прийнято на озброєння Збройних сил", – йдеться у повідомленні Міноборони.

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""Фенікс-1" буде очима наших дивізіонів протиповітряної оборони, у яких на озброєнні стоять комплекси "Бук-М1" та підрозділів радіотехнічних військ Повітряних сил ЗСУ"", - прокоментував міністр оборони Андрій Таран.

За його словами, це сучасна розробка, що дозволяє автоматизовано виявляти і розпізнавати державну належність, класи та типи повітряних об’єктів, а також пеленгувати джерела активних шумових перешкод.

"Завдяки з’єднанню в єдину розвідувально-ударну систему зросте ефективність засобів ППО виявляти і уражати повітряні цілі", – додав Таран.

Нагадаємо, що у Міноборони заперечили зрив плану оборонних закупівель, запевнивши що виконання зобов’язань оборонного замовлення-2021 відбувається "відповідно до графіків, планово, ефективно та без зривів". Повідомлялося, що із 22,4 млрд грн бюджетних асигнувань на сьогодні розміщено замовлень на 82% від вказаної суми.

Автор: Ірина Погоріла