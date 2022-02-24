Через це на дорозі утворився декількакілометровий корок.

На в’їзді в Київ з північного напрямку правоохоронці перевіряють всі без виключення транспортні засоби.

Як передає кореспондент УНІАН, у зв’язку з введенням воєнного стану правоохоронці перевіряють весь без виключення транспорт, який рухається по трасі Київ-Овруч в бік столиці.

Кожен автомобіль, автобус, вантажівка перевіряються на вміст вантажу. Також перевіряються документи у водіїв транспортних засобів, через те у бік столиці створився величезний корок на декілька кілометрів.

Слід також зазначити, що велика кількість автомобілів полишає столицю у північному напрямку. Не можна сказати, що дорога стала або зупинилася, проте потік автомобілів йде безперервно і на малій швидкості.

Також на всіх АЗС як в столиці, так і за її межами, спостерігаються великі черги на АЗС.

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