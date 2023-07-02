Пораненим військовим збільшили розмір виплат / фото УНІАН, Віктор Ковальчук

Підписаний президентом закон, який збільшує виплати пораненим українським військовим, виправляє ганебну ситуацію, коли такі захисники отримували мізерні 700 гривень на місяць.

Про те, як зміняться виплати пораненим бійцям і що саме фіналізував закон про доплати військовим, в ефірі телемарафону розповіла народний депутат, голова Комітету ВРУ з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна.

"Ключовий момент цього закону в тому, що ми відновили справедливість щодо бійців, які є поранені, але виведені поза штат в розпорядження командира. Що відбувалося з виплатами цим бійцям до вступу в дію цього закону? Бійці отримували 700 гривень на місяць. Боляче це навіть казати в слух. Цю ситуацію ми виправили і певну справедливість нарешті відновили", - заявила нардеп.

Радіна пояснила, які саме зміни у виплатах для поранених військових, передбачає ухвалений парламентом закон.

"Поранені військові, які військово-лікарською комісією (ВЛК) визнані тимчасово непридатними, з переоглядом через 6 або 12 місяців і які, у зв'язку з цим розраховані в розпорядження командира, тобто виведені поза штат, вони отримуватимуть виплати у 20100 гривень на місяць, плюс надбавка за ранг і вислугу років. В середньому, це буде десь 21 тисяча гривень на місяць, на час перебування в розпорядженні", - підкреслила Радіна.

Депутат уточнила, яким чином виглядатиме процедура виплат на всьому шляху військового, від поранення до переогляду на військово-лікарської комісії.

"Коли боєць поранений... коли він є у відпустці для лікування, до того, як ВЛК визначила стан його придатності, він отримає по 100 тисяч гривень на місяць. І ми закріпили це нарешті, на рівні закону. Коли військово-лікарська комісія говорить, що військовий обмежено придатний або тимчасово непридатний, і говорить, що фінальне рішення щодо його придатності або не придатності, буде ухвалено на переогляді через 6 або 12 місяців. Відповідно, на цей час військовий, якщо його зарахують в розпорядження, два місяці отримуватиме свою попередню заробітну плату за попередні місяці. А потім, до кінця оцих 6 або 12 місяців, він отримуватиме доплату у 20100 гривень на місяць, до того, як ВЛК ухвалить рішення, чи є цей військовий придатним або не придатним. І тоді, буде йтися про демобілізацію і, відповідно, виплати у зв'язку з демобілізацією", - підсумувала Радіна.

Виплати українським військовим - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 28 червня Верховна Рада остаточно затвердила доплати військовим та збільшення відпусток. За це проголосувало 311 народних депутатів. Законом передбачена щомісячна додаткова винагорода для військовослужбовців у розмірі 30-100 тис. гривень.

Передбачено, що доплата, як і зараз, нараховується на умовах, у розмірах та в порядку, встановлених Кабінетом міністрів. Зазначалося, що за порядком Кабміну, доплати строковикам на місяць залишили на рівні 6000 гривень, курсантам - 2350 грн на місяць. Мінімальний поріг доплати для інструкторів - 15 тисяч гривень.

Нагадаємо, великі доплати для військових були затверджені Кабміном за ініціативою президента України, ще на початку повномасштабного вторгнення РФ. Зокрема, тим захисникам, хто бере безпосередню участь у бойових діях, доплачували по 100 тисяч гривень на місяць, решті - по 30 тисяч гривень на місяць.

Пізніше Кабмін вирішив, що з 1 лютого 2023 року доплати матимуть лише ті, хто виконує бойові завдання, тому що бюджетних коштів на всі виплати не вистачало. За повернення доплати в розмірі 30 тисяч гривень, народні депутати проголосували ще у квітні місяці, але законопроект був заблокований для підписання.

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