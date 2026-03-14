До 2050 року Україна стане найстарішою нацією у світі, - прогноз ООН

Частка молоді в населенні України невпинно зменшується.

Частка молоді у віці 15-24 років серед населення України стрімко зменшується, і при збереженні цих тенденцій до середини поточного століття українці стануть найстарішою нацією у світі. Про це йдеться у доповіді ООН щодо глобальної демографії.

Зазначається, що частка цієї вікової групи в Україні у 2000 році становила 14,8%, тоді як у 2025 році (за оцінками) лише 9,0%. Прогноз ООН очікує подальше падіння частки молоді в населенні України до 6,6% у 2050-му році.

Інші європейські країни показують подібну тенденцію старіння населення, хоч там цифри трохи кращі. Для порівняння, у 2050 році частка молоді становитиме:

Італія – 9,2%;

Естонія – 7,8%;

Польща – 11,0%;

Франція – 12,7%;

Велика Британія – 9,9%.

Загалом у світі частка молоді у 2050 році прогнозується на рівні 7,9%.

Як писав УНІАН, війна в Україні призвела до глибокої демографічної кризи: різко впала народжуваність, зростають втрати на фронті, а мільйони людей виїхали за кордон. За оцінками демографів, з початку війни країна втратила близько 10 мільйонів людей, а сумарний коефіцієнт народжуваності впав нижче одного, що є одним із найгірших показників у світі.

Також ми розповідали, що Україна увійшла до тридцяти держав світу з найвищим показником старіння населення. Майже 22% населення становлять люди віком понад 65 років.

