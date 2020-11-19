Урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко вважає, що основою таких негативних тенденцій є стереотипи, дискримінація, гендерно обумовлене насильство.

Близько 30% дітей, які цього року звернулися на Національну дитячу гарячу лінію, говорили про насильство і жорстоке поводження, 15% - про булінг.

Читайте такожУ Тернопільській області школяра звинувачують у булінгу вчительки (відео)Як передає кореспондент УНІАН, про це урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко повідомила під час онлайн-конференції на тему: «Запровадження комплексної сексуальної освіти та принципів гендерної рівності: перспективи в Україні 21-го століття».

Вона зазначила, що протягом 9 місяців 2020 року на Національну дитячу гарячу телефонну лінію, яка працює на базі Правозахисного центру «Ла Страда - Україна», звернулося 57 тисяч дітей. За словами Левченко, це безпрецедентна кількість звернень.

Вона повідомила, що близько 5% звернень (близько 3 тисяч) стосувалися питань сексуальної освіти. 15% дітей дзвонили з приводу булінгу, близько 30% - з приводу насильства і жорстокого поводження, додала вона.

Левченко вважає, що основою таких негативних тенденцій є стереотипи, дискримінація, гендерно обумовлене насильство. Урядова уповноважена переконана в необхідності впровадження сексуальних і гендерних освітніх програм, в тому числі і в школах.

Вона нагадала про наступ на права жінок у Польщі, зокрема заборону абортів, численні спроби українських парламентаріїв обмежити права жінок.

За словами Левченко, це є "дуже серйозними сигналами для того, щоб знаходити дійсно ефективні методи введення освітніх програм".

"Тому що сексуальна освіта - це не тільки освіта дітей, а й освіта дорослих, тому що, навчаючи дорослих, ми не зможемо перенести ці знання дітям", - додала вона.

Булінг в Україні

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Автор: Надя Пришляк