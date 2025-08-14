Він додав, що "кожен усвідомлений пережитий досвід, навіть важкий і неприємний, може і має стати знаряддям для досягнення мети".

Олександр Ширшин, командир 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура", який у травні подав рапорт про звільнення через накази командування, заявив, що вже "офіційно не комбат". Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, зауваживши, що "настав час залишити свій батальйон".

"Офіційно не комбат. Настав час залишити свій батальйон. Своїх бійців, з якими проходили не простий шлях, з якими "зростали" і вчилися воювати", - зазначив Ширшин.

Він додав, що "кожен усвідомлений пережитий досвід, навіть важкий і неприємний, може і має стати знаряддям для досягнення мети".

"Знаю, що мої бійці в стані це знаряддя застосовувати. Вірю, що у них вистачить сил і завзятості продовжувати нелегку справу і досягнути успіху", - написав військовослужовець.

Ширшин зазначив, що "мав за честь служити тут пліч-о-пліч з неймовірно гідними людьми, пишаюся кожним з них". Він написав:

"А поки хтось буквально рахує цвяхи в розпорядженні батальйону, шукаючи привід для чергового розслідування, яких нині вже стільки, що я збився з рахунку, ми будемо далі продовжувати рухати той світ, стоячи перед черговою невідомістю, але з розумінням свого обовʼязку і великою мрією про сильну і незалежну Україну".

Скандал із Ширшиним - деталі

Як повідомляв УНІАН, у травні Ширшин звинуватив військове керівництво у безглуздих завданнях, які призводять до втрат людей. Він заявив, що написав рапорт на звільнення.

Згодом у Генеральному штабі Збройних сил України з’явилося повідомлення про те, що заяву Ширшина побачили, створено робочу групу і будуть вивчені всі обставини, викладені в дописі командира.

Робоча група встановила, за словами самого комбата, що "капітан Ширшин виявився недисциплінованим, результатом чого стало поширення службової інформації в соцмережах, і заслуговує на зауваження".

Потім Ширшин зазначив, що перевірка від Генштабу просто виписала йому "зауваження", яке не передбачає жодних грошових стягнень чи пониження на посаді.

У липні Головкомандувач ЗСУ Олександр Сирський відреагував на звинувачення Ширшина. Он заявив, що Ширшина готові перевести туди, куди він хоче.

