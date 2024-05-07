Військовий був у полоні, а після повернення знову став на захист країни.

На війні загинув Назарій "Грінка" Гринцевич. Він був одним із наймолодших оборонців Азовсталі під час запеклих боїв за Маріуполь Донецької області.

Про загибель військового повідомило "Суспільне". Зазначається, що 10 березня 2024 року Назарію тільки виповнився 21 рік. У перші місяці повномасштабної війни він три місяці разом з побратимами тримав оборону на Азовсталі, після чого потрапив у ворожий полон. Гринцевич понад 4 місяці провів у колонії так званої "ДНР" на окупованій території Донецької області.

В рамках великого обміну полоненими, що відбувся 21 вересня 2022 року, Назарія Гринцевича разом з 215 українськими військовополоненими повернули додому. Після звільнення він разом із товаришами заснував підрозділ "Контакт 12". Там "Грінка" юув командиром взводу оптичних спостерігачів.

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Загибель Назарія Гринцевича прокоментував майор ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр та екс-командир полку "Азов" Максим Жорін:

"Назарій Гринцевич "Грінка". У 18 років він вже воював на Азовсталі, потім повернувся з полону, встав знову у стрій та загинув в бою. Незважаючи на такий вік, йому не потрібно було пояснювати, навіщо захищати свою країну", – написав він.

Загибель українських військових

На війні загинув український важкоатлет Олександр Пєлєшенко. Йому було 30 років. До лав ЗСУ захисник мобілізувався з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Кількома днями раніше стало відомо, що життя за Україну віддав актор театру і кіно Євген Шумілов. Він загинув на фронті 30 квітня. Військовий з перших днів російського повномасштабного вторгнення захищав Україну на передовій.

Наприкінці квітня повідомлялося, що на фронті загинула колишня журналістка, військовослужбовиця Алла Пушкарчук з позивним "Рута".

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