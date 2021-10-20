Вирок, оголошений судом колишньому поліцейському, вже набув чинності.

На Рівненщині за неподання декларації колишнього поліцейського засуджено до 150 годин громадських робіт.

Вирок набув чинності, повідомляє прес-служба Рівненської обласної прокуратури.

За її даними, вже колишній правоохоронець не подав декларацію за минулий рік.

"Прокурором у суді доведено, що колишній поліцейський сектору реагування патрульної поліції №1 Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області умисно, в порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції", наступного року після звільнення не подав декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік", – йдеться у повідомленні.

Читайте такожСуд виніс вирок одному з СБУшників, які напали на прикордонників на кордоні з РосієюВироком Здолбунівського районного суду його засуджено до 150 годин громадських робіт із позбавленням права обіймати посади чи займатись діяльністю в органах місцевого самоврядування терміном на один рік.

Нагадаємо, закон "Про запобігання корупції" в Україні прийняли у жовтні 2014 року. У законі йшлося, що суспільство має мати доступ до декларацій посадових осіб.

Раніше стало відомо, що у Рівному судитимуть чиновника за розголошення державної таємниці. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від двох до п'яти років. Також йому можуть заборонити займатися певною діяльністю.

Автори: Світлана Макринська, Екатерина Присяжнюк