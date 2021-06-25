25 травня 2020 року Дерек Шовін убив 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда в ході затримання в Міннеаполісі.

Суд у Міннеаполісі засудив екс-поліцейського Дерека Шовіна, який раніше був визнаний винним у вбивстві афроамериканця Джорджа Флойда, до 22 років і 6 місяців позбавлення волі.

Про це повідомляє CNN.

Вирок поліцейському, як заявив суддя, заснований "на громадській думці", а також "на емоціях і симпатіях" громадськості. Також зазначається, що колишнього Шовіна можуть звільнити умовно-достроково після відбуття 15 років.

Перед оголошенням вердикту екс-коп висловив співчуття родині загиблого, проте вибачитися не став.

Наприкінці квітня суд визнав Шовіна винним у вбивстві Флойда: колишньому офіцеру поліції загрожувало до 40 років в'язниці. Звинувачення ж просило для Шовіна 30 років позбавлення волі, а захист наполягав на умовному терміні і врахуванні вже відбутого.

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Смерть Джорджа Флойда і протести в США

Афроамериканець Джордж Флойд помер у лікарні Міннеаполіса після арешту 25 травня. Його запідозрили у використанні фальшивої банкноти. Поліцейський Дерек Шовін, який заарештував Флойда, в ході захоплення тиснув коліном на його шию і ігнорував скарги заарештованого на брак повітря. Шовін заарештований, йому пред'явили звинувачення у вбивстві.

Учасники протестів проти расової несправедливості і поліцейського насильства в американському місті Портленді осквернили, а потім повалили пам'ятник першому президенту і одному із засновників США Джорджу Вашингтону.

У червні Американський музей природної історії в Нью-Йорку вирішив демонтувати пам'ятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту, який зображений поруч з вихідцем з Африки і корінним американцем. Дональд Трамп закликав музей не зносити пам'ятник.

У Портленді в липні поліція розганяла протестувальників сльозогінним газом.

У Сіетлі поліція затримала понад 40 протестувальників в ході масових заворушень. У сутичках з натовпом постраждав 21 офіцер поліції.

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Автор: Олег Давигора