Прийнята вчора правка не врятує ситуацію з фінансуванням доплат. Фактично треба знайти ще 98% необхідної на рік суми.

Народний депутат Ярослав Железняк на цифрах пояснив, у чому головна проблема повернення виплат 30 тисяч гривень українським військовим. За його словами, потрібно знайти ще 98% від необхідної для фінансування суми.

Як повідом ив Железняк у своєму Телеграм-каналі, орієнтовна сума необхідного фінансування набагато більша за ту, яку можна отримати шляхом реалізації прийнятої вчора правки.

Нардеп зауважив, що проясни ть си туацію проста математика:

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орієнтовна сума потрібна на повернення виплат 12,7 млрд грн на місяць= 152,4 млрд.грн/ рік ;

орієнтовна економія від обмеження зарплат "бюджетників" до 10 мінімалок: 2,7-3 млрд. грн/ рік.

"Тобто, для реального, а не на папері, забезпечення повернення виплат потрібно ще біля 149 млрд. грн по року знайти….або 98% від необхідної суми", - підсумував Железняк.

Доплати у 30 тисяч гривень

УНІАН повідомляв, що Верховна Рада повернула військовим доплату в розмірі 30 тисяч гривень. Відповідний законопроект № 8312 депутати підтримали 10 квітня.

Попри шум навколо цього рішення, нардеп Ярослав Железняк по відомив, що все не так однозначно. Ухвалене нардепами рішення передбачає повернення надбавки захисникам шляхом економії на скорочені зарплати для держслужбовців та менеджменту держпідприємств (до 10 мінімальних зарплат). Однак ця економія не зможе покрити фінансування .

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