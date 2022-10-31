Президент Володимир Зеленський наголошує, що необхідно збудувати повітряний щит над Україною.
Про це Зеленський написав у Тwitter, розповідаючи про важливу розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
"Поінформував про черговий акт ракетного терору РФ. Вдячні Німеччині за надану ППО. Необхідно збудувати повітряний щит над Україною", - зазначив Зеленський.
Також він написав, що в розмові йшлося про важливість продовження зернової ініціативи.
"Не маємо допустити шантажу світу голодом!" - Наголосив президент України.
Допомога Німеччини у війні в Україні
Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з президентом Федеративної Республіки Німеччина Франком-Вальтером Штайнмаєром у Києві висловив сподівання, що найближчим часом Німеччина передасть Україні ще кілька систем протиповітряної оборони IRIS-T.
"Я подякував Німеччині за надання сучасної системи протиповітряної оборони IRIS-T. Вона дуже добре показала себе у захисті нашого неба, порятунку наших людей. Сьогодні це дійсно пріоритет. І ми всі це відчуваємо. Сподіваюсь, що вже найближчим часом ми зможемо отримати ще кілька відповідних систем", - заявив Зеленський.
Як відомо, 31 жовтня російські окупанти вдарили по низці областей України, було пошкоджено електропідстанції, об’єкти гідроенергетики та теплової генерації, виникли проблеми з електро- та водопостачанням.
Повітряним силам Збройних сил України вдалося збити 44 з 50 ракет ворога.