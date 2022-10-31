Він обговорив із Шольцем важливість продовження зернової ініціативи.

Президент Володимир Зеленський наголошує, що необхідно збудувати повітряний щит над Україною.

Про це Зеленський написав у Тwitter, розповідаючи про важливу розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

"Поінформував про черговий акт ракетного терору РФ. Вдячні Німеччині за надану ППО. Необхідно збудувати повітряний щит над Україною", - зазначив Зеленський.

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Також він написав, що в розмові йшлося про важливість продовження зернової ініціативи.

"Не маємо допустити шантажу світу голодом!" - Наголосив президент України.

Допомога Німеччини у війні в Україні

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з президентом Федеративної Республіки Німеччина Франком-Вальтером Штайнмаєром у Києві висловив сподівання, що найближчим часом Німеччина передасть Україні ще кілька систем протиповітряної оборони IRIS-T.

"Я подякував Німеччині за надання сучасної системи протиповітряної оборони IRIS-T. Вона дуже добре показала себе у захисті нашого неба, порятунку наших людей. Сьогодні це дійсно пріоритет. І ми всі це відчуваємо. Сподіваюсь, що вже найближчим часом ми зможемо отримати ще кілька відповідних систем", - заявив Зеленський.

Як відомо, 31 жовтня російські окупанти вдарили по низці областей України, було пошкоджено електропідстанції, об’єкти гідроенергетики та теплової генерації, виникли проблеми з електро- та водопостачанням.

Повітряним силам Збройних сил України вдалося збити 44 з 50 ракет ворога.

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