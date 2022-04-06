За час бойових дій на території Чернігова було суттєво пошкоджено об'єкти водопостачання та водовідведення. Наразі триває їх розмінування та обстеження.

Жителі Чернігова, що зазнав серйозних руйнувань та ушкоджень внаслідок обстрілів російськими військами, залишаються без централізованого водопостачання і водовідведення.

Як повідомили в прес-службі комунального підприємства "Чернігівводоканал", наразі невідомо, коли відновлять водопостачання в обласному центрі Чернігівщини.

Згідно з інформацією, ще не в усіх мікрорайонах Чернігова відновлено енергопостачання. Та найбільшою проблемою є значні ушкодження мереж й інфраструктурних об’єктів водоканалу.

"Головна проблема полягає в тому, що за час бойових дій на території міста Чернігова було суттєво пошкоджено об'єкти водопостачання та водовідведення. Наразі триває їх розмінування та обстеження. Тому працівники КП "Чернігівводоканал" навіть не мають можливості перевірити те обладнання, що зовні виглядає неушкодженим", - пояснили на підприємстві.

Крім цього, на водоканалі переконані, що самостійно з цими питаннями впоратися місту не під силу.

"Щодо повного відновлення роботи об'єктів критичної інфраструктури, до яких належать й об'єкти "Чернігівводоканалу", то через серйозні пошкодження ані підприємство, ані навіть місто не зможуть сьогодні відновити ці об'єкти без зовнішньої допомоги. Дорогу на Чернігів вже відкрито і є надія, що необхідна допомога почне надходити", - зазначили в прес-службі "Чернігівводоканалу".

Як повідомляв УНІАН, 11 березня "Чернігівводоканал" заявив, що через ворожі обстріли було припинене водопостачання міста. Відновлювальні роботи здійснювались за можливості.

Для технічних потреб жителі міста набирали воду в річках, а для пиття її привозив водоканал.

За словами чернігівців, іноді доводилося пити березовий та кленовий сік.