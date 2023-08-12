Мер анонсував звернення до правоохоронних органів щодо перевірки законності цих дій.

Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що міськрада не надавала дозволу на знесення понад 200-річного будинку на Подолі та звернеться до правоохоронців для перевірки законності дій приватного власника.

"Я ініціюю розірвання Київрадою договору оренди (від 2009 року) на Ярославській 13-Б. Оскільки приватний власник, всупереч усім нормам і здоровому глузду, прикрившись листом Мінкульту, вирішив, що може паплюжити історичну спадщину нашого міста", - написав Кличко у своєму Telegram-каналі.

Він назвав цей випадок кричущим та наголосив, що міська влада не давала жодних дозволів чи погоджень на знесення будівлі.

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За словами мера, міська влада готує звернення до правоохоронних органів щодо перевірки законності дій власника.

Кличко також розповів, що ініціює ухвалення Київрадою рішення про заборону реконструкції та інших дій з будівлями міста, яким більше 100 років (незалежно від того, внесений цей будинок в реєстр чи ні), без висновків містобудівної ради.

Він нагадав, що у січні цього року парламент скасував заборону на будівельні та інші роботи без дозволу відповідного органу на охоронюваних археологічних територіях, у межах зон охорони пам'яток, історичних ареалів населених місць, занесених до Списку історичних населених місць України.

Міський голова наголосив, що Київ вимагає від Верховної Ради ухвалити в другому читанні законопроект 0895 (від 2019 року), який дозволить місцевій владі примусово викупати у безвідповідальних приватних власників та повертати у власність громади памʼятки архітектури, старовинні приміщення, які неналежно утримують та що призводить до їхнього руйнування.

"А потім на місці памʼяток зʼявляються торгові центри та багатоповерхівки", - підкреслив мер.

Знищення історичної будівлі на Подолі

Як відомо, кілька днів активісти почали бити на сполох, розповсюджуючи інформацію про знесення понад 200-річної будівлі на вулиці Ярославській, що у центрі Подолу.

Зокрема, за словами активістки "Автомайдану", а нині голови у громадській раді при Національному антикорупційному бюро, Катерини Бутко, зносити будинок будівельники розпочали близько 5-ї ранку 10 серпня.

Бутко повідомила, що знесення розпочали без жодних попереджень, інфощитів чи документів. Вона також опублікувала фото демонтажу будівлі.

Наступного дня активістка оприлюднила фото місця, на якому раніше стояв будинок, а зараз залишилася лише груда дощок та цеглин. За словами Бутко, будинок було зведено у 1811 році.

Своєю чергою, за словами депутатки Київської міськради Ксенії Семенової, згідно документів, замість цієї будівлі на Подолі планують побудувати клубний будинок. Депутатка натякнула, "замовником" знесення історичної будівлі та зведення на її місця нової є Сергій Боярчуков з юридичної компанії "Алєксєєв, Боярчуков та партнери".

Семенова також розповіла, що інший партнер юрфірми - народний депутат від "Євросолідарності" Сергій Алєксєєв - є президентом офіційного фан-клубу братів Кличків.

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