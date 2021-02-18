В Україні продовжують діяти карантинні обмеження, запроваджені через коронавірус.

В Україні за добу різко зросла кількість нових інфікованих коронавірусом. У МОЗі запевняють, що вакцинація від COVID-19 розпочнеться цього місяця, й розповіли про особливості першого та другого її етапів.

Захворюваність на коронавірус

В Україні за добу коронавірус виявили у 6237 людей.

Всього з початку пандемії на COVID-19 захворів 1287141 українець, 1134120 - одужали 24852 - померли.

Запланована вакцинація від COVID-19 в Україні

Вакцинацію від коронавірусу в Україні на першому та другому її етапах, як зазначив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, зможуть пройти не тільки медики, а й люди похилого віку. Він запевнив, що вакцинацію розпочнуть цього місяця.

Морозна погода в Україні

У четвер, 18 лютого, снігопади очікуються лише в південних і східних областях, а також у Черкасах і Полтаві. Вночі на півночі температура опуститься до -25°. Удень коливатиметься в межах -10°...-2°.

Перемир’я на Донбасі

У зоні Операції об’єднаних сил на Донбасі бойовики за добу чотири рази порушили режим припинення вогню. Ворог стріляв у районі населених пунктів Новомихайлівка, Славне, Південне, Шуми.

Головні новини України: що важливо знати 18 лютого 2021

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Автор: Аліна Вишневська