Версії таксиста і пасажирів кардинально відрізняються.

У Запоріжжі стався скандал через нібито відмову водія таксі везти темношкірого пасажира. За словами останнього, таксист навіть дозволив собі прямі образи на грунті расизму.

Подробиці інциденту описує сайт "Сьогодні".

Що кажуть пасажири

Олена з чоловіком Мішелем викликали таксі, вийшовши з пакетами з магазину. Почавши садитися в машину, вони почули образи.

"Чоловік чекає поки я сяду, щоб закрити за мною, і відкриває свої двері, а водій починає, побачивши чоловіка, говорити: "я мавп не воджу", – розповіла Олена Макайя.

Причину такої поведінки вона не розуміє.

"Я розумію, що людина неадекватна і тихесенько починаю виходити з машини і чоловікові кажу, що ми на цій машині не поїдемо, а в цей час водій просто нецензурною лексикою ображає нас", – продовжує вона.

Сам Мішель Макайя приїхав з Конго до України вчитися і залишився назавжди. Після отримання громадянства він одружився і прожив з Оленою вже понад 30 років. За весь час подібних образ не чув.

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"Водій мене тільки побачив почав ображати. Таких речей не можна пропускати тому в даний момент я навіть готовий зробити все можливе, щоб ця людина відповіла за свої слова", – говорить Мішель.

Коментар таксиста

Водій таксі Дмитро каже, що не возить пасажирів на передньому сидінні через пандемію коронавірусу. Це нібито і намагався сказати подружжю і наполягає, що расистського підтексту в його словах не було – просто не так зрозуміли.

"Вони там між собою, як мені здалося, гримаси один одному будували, посміхалися, кривлялися, ну це їхня справа. Коли сідає на переднє, Я кажу, що його не повезу на передньому сидінні, коли він ще й мавпує. Вона почала кричати, мовляв, чому не повезете, і грюкнула дуже голосно дверима", - розповів чоловік.

Що було далі

Подружжя звернулося в поліцію, бажаючи домогтися покарання для водія. У разі доведення расизму в його словах чоловікові може загрожувати кримінальна справа за статтею про порушення рівноправності громадян залежно від їх расової приналежності.

Через відсутність відео і свідків інциденту довести провину буде складно, прогнозує юрист Гіві Дзандзава. При цьому експерт бачить в інциденті порушення закону про права споживачів через відмову везти пасажирів.

"Постачальником є саме компанія, тому до штрафу можна притягти компанію. А особиста відповідальність до цього таксиста, наприклад, на мій погляд, це саме Кримінальний кодекс України і це або загроза штрафу, або обмеження волі, або навіть позбавлення волі", – уточнив він.

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Автор: Юрій Годован