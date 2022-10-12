Рятувальники за допомогою спецобладнання деблокували жінку, чоловіка і дитину.

В Запорізькій області врятовано родину, яка опинилася під завалами внаслідок ракетного удару.

Про це повідомляє у Telegram Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Вночі ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю. В одному із селищ передмістя внаслідок влучання ракети на територію приватного домоволодіння відбулося часткове руйнування будинку та господарчих споруд", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що під зруйнованими конструкціями опинилася заблокованою родина, яка ховалася у погребі. "Рятувальники, які прибули на місце події, використовуючи спецобладнання, деблокували жінку, чоловіка і дитину",- повідомляють в ДСНС. Медична допомога врятованим не знадобилася.

Від ДСНС залучалося 11 рятувальників і 2 одиниці спецтехніки.

Ситуація у Запоріжжі: останні новини

6 жовтня російські окупанти запустили ракети по житлових кварталах Запоріжжя. В результаті атаки було зруйновано декілька багатоповерхівок, під завалами опинилися люди. Внаслідок удару загинуло 17 осіб, врятовано 21 людину.

В ніч на 9 жовтня окупанти завдали ударів ракетами С-300 та X-22 по житлових кварталах Запоріжжя. Наразі відомо про 14 загиблих та 89 поранених, з яких 11 дітей.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти свідомо вдарили саме по житловому будинку.

10 жовтня стало відомо, що нічної ракетної атаки по Запоріжжю загинула людина, ще п'ятеро постраждали, серед них - одна дитина.

11 жовтня російські загарбники випустили 12 ракет по Запоріжжю, внаслідок чого загинула одна людина. А ввечері рашисти знову обстріляли Запорізьку область з РСЗО та артилерії, загинуло семеро осіб і стільки ж травмовано.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі окупанти випустили близько семи ракет С-300 по Запоріжжю та області, обійшлося без жертв.

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