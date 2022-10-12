Вночі окупанти випустили близько семи ракет С-300 по Запоріжжю та області, обійшлося без жертв.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Цієї ночі ворог знову здійснив підступний нічний ракетний удар. По Запоріжжю і передмістях випущено близько семи ракет С-300", - повідомив він.

Відео дня

За словами Старуха, дві ракети влучили в один з районів обласного центру та, на щастя, серйозних руйнувань не завдали. Ще п'ять ракет прилетіли у передмістя.

"Три з них принесли руйнування в одному з наближених до Запоріжжя сіл: частково зруйновано житловий будинок, з-під завалів наші рятувальники дістали три особи. Жертв, на щастя нема. Ще дві ракети впали в полі біля іншого села", - зазначив голова ОВА.

Росія вдарила по Запоріжжю

Як відомо, останнім часом росіяни посили обстріли міста. У кінці вересня вони завдали ракетного удару по гуманітарній автоколоні цивільних на виїзді з Запоріжжя, загинули 30 осіб, 88 отримали поранення.

6 жовтня російські окупанти запустили ракети по житлових кварталах міста. В результаті атаки було зруйновано декілька багатоповерхівок, під завалами опинилися люди. Внаслідок удару загинуло 17 осіб, врятовано 21 людину.

В ніч на 9 жовтня окупанти завдали ударів ракетами С-300 та X-22 по житлових кварталах Запоріжжя. Наразі відомо про 14 загиблих та 89 поранених, з яких 11 дітей.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти свідомо вдарили саме по житловому будинку.

10 жовтня стало відомо, що нічної ракетної атаки по Запоріжжю загинула людина, ще п'ятеро постраждали, серед них - одна дитина.

11 жовтня російські загарбники випустили 12 ракет по Запоріжжю, внаслідок чого загинула одна людина. А ввечері рашисти знову обстріляли Запорізьку область з РСЗО та артилерії, загинуло семеро осіб і стільки ж травмовано.

Вас також можуть зацікавити новини: