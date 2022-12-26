Ціна на ялинку залежить від способу заготівлі.

Найдорожчі легальні новорічні ялинки – на західній Україні, їх ціна стартує від 150 гривень за метр.

"Ціна на ялинку залежить від способу заготівлі. Найдорожчі ялинки – на Львівщині, Волині та Закарпатті, Кіровоградщині та частині Запорізької області", - заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець в ефірі інформаційного телемарафону.

При цьому найдешевші ялинки – у Житомирській, Чернігівській, Хмельницькій та Полтавській областях.

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"Відпускна ціна державних підприємств, без урахування доставки до ярмарок, стартує від 80 грн за метр. На західній Україні ціни стартують від 150 грн за метр. Найдешевша на сьогодні – це сосна, найдорожча – ялина", - пояснив міністр.

Стрілець також нагадав, що відповідальність за продаж і купівлю нелегальної ялинки, тобто без бирки, становить понад 1100 гривень, тому дешевше купити легальне новорічне дерево.

Новорічні ялинки в Україні

У середині грудня у Києві відкрились новорічні ярмарки. Мешканці столиці вже можуть придбати ялинки, сосни та штучні дерева. Ціни на ялинки можуть здивувати: вони коштують від 800 гривень. Великі та пишні дерева можуть коштувати навіть 3 тисячі 500 гривень. Трохи дешевше сосни - ціни на них стартують від 500 гривень, найдорожчі коштують 2 тисячі. А ось штучні дерева злетіли у ціні. Вони коштують від 2 до 25 тисяч гривень.