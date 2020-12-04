Міська влада розробила пішохідний маршрут новорічних локацій довжиною у 8 км, що має на меті мінімізувати скупчення людей під час святкувань.

Цьогоріч у столиці, крім головної ялинки країни на Софійській площі, встановлюють також головну ялинку міста – біля арки Дружби народів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-брифінгу засновник проекту Folk Ukraine, організатор новорічно-різдвяних святкувань в Києві Ігор Добруцький.

За його словами, цього року в місті буде три головні ялинки.

«Перша наша локація – це Софія. Це ялинка 31 метр і тематика – «Чарівний ліс». І вперше ми вводимо словосполучення «Головна ялинка міста Києва». Це буде ялинка висотою 20 метрів біля арки Дружби народів. Її тематика – «Кришталевий палац». Все оздоблення ялинки, Пішохідного мосту та інших доріжок, які ведуть до арки Дружби народів, буде в стилі кришталевому. І сама ялинка буде в холодних кольорах. І третя ялинка – на Подолі – 18 метрів і має тематику «Петриківський розпис», - поінформував Добруцький.

Презентуючи програму святкування Нового року у Києві, директор Департаменту культури КМДА Діана Попова зазначила, що, враховуючи ситуацію з коронавірусом, цього року не буде великої сцени на Софійській площі, де зазвичай організовували велику концертну програму, щоб убезпечити локацію від скупчення людей. Разом з тим, працюватимуть сувенірні лавки та зони дитячих розваг з дотриманням протиепідемічних заходів.

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«Ми розробили вперше цього року великий різдвяний новорічний маршрут Києвом, пішохідний. Через наш новий велосипедно-пішохідний міст, через Алею художників, яка буде виводити Андріївським узвозом на Контрактову площу. Там буде різдвяна ковзанка. Біля Арки Дружби народів знову організують «сніг-фест» для сноубордистів та лижників. Змагання будуть транслюватись онлайн», - сказала Попова.

Головна ялинка на Софійській площі цього року буде штучною, зауважила вона. «Це буде абсолютна незвична для нас ялинка, оформлена буде незвично», - сказала Попова.

Вона запросила взяти участь у запаленні ялинки 19 грудня о 19:00, що можна буде зробити як онлайн, так і офлайн.

Новорічний маршрут

Начальник відділу координації та моніторингу проведення масових заходів у місті Києві та реалізації проектів апарату КМДА Кирило Воронін зазначив, що довжина новорічного маршруту становить близько 8 км.

«Той маршрут, який ми в цьому році розробили у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби, він під собою несе те, що люди не будуть скупчуватися в одному місці. Але ми розуміємо, що, незважаючи на будь-які обставини у світі, та що стосується коронавірусної хвороби, є Різдво, є Новий рік. Вони були й будуть. І ми повинні знаходити ті можливості для позитивних емоцій, щоб люди відчували, що є свята», - підкреслив він.

За словами Вороніна, все місто до новорічних свят буде тематично прикрашено, щоб підтримати атмосферу свята.

«І підсвічений буде наш новий пішохідний міст – це буде найкраща селфіпойнт, щоб відвідати й зробити», - додала Попова.

У КМДА заявили, що громадський транспорт у новорічну ніч буде працювати в режимі святкового дня, але поки подробиць не повідомили.

Що відомо про головну ялинку країни на Софійській площі:

Ялинка в центрі Києва обійдеться майже в три мільйони гривень. Це без прикрас та монтажу. Частину суми сплатять спонсори та меценати.

Гірлянди будуть утворювати над ялинкою купол. Ті, хто відповідає за встановлення головної ялинки країни, запевняють — буде ніби зоряне небо.

Іграшок, якими прикрасять ялинку, всього буде близько півтори тисячі одиниць. Деякі відливали у спеціальних формах.

Також біля ялинки буде гігантський пень з фотозонами й казковими персонажами. Замість концертів звучатиме фонова музика, а глінтвейн і їжу продаватимуть з кіосків на винос.

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Автор: Інна Андаліцька