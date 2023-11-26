У деяких населених пунктах, окрім холоду, проблемою стало нашестя гризунів.

З наближенням зими Україна готується до холодів. У кількох сімей, що живуть в районі Ізюма Харківської області, який тривалий час був в окупації, а потім постійно обстрілювався окупантами, на підготовку до "сезонного виживання" залишиилися лічені дні.

The New York Times поспілкувалося з мешканцями сіл Топольське, Мала Комишуваха та Сулигівка, що на Харківщині. Ці населені пункти були зруйновані від невпинних артилерійських обстрілів та авіаударів з боку російських військ.

Родини, які повернулися сюди після деокупації, не мають таких елементарних зручностей, як електрика, газ і проточна вода. Тож люди готуються до тривалих холодів, збираючи необхідні припаси: їжу, воду та дрова.

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Один із чотирьох мешканців Сулигівки – Віктор Каліберда – був вимушений йти по дрова до сусідньої Бражківки. Машини у чоловіка немає, тож він сподівався на допомогу сусідів.

"Дрова необхідні для того, щоб вижити взимку, але оскільки ліси все ще всіяні наземними мінами, збір життєво важливих матеріалів може бути смертельним", – йдеться у матеріалі.

У Сулигівці у чоловіка є друг на імʼя Євген, який живе неподалік. Щоб заробити гроші, вони продають металобрухт, яким зараз засмічене їхнє село. Щоб згаяти час – п'ють.

Журналісти також розповіли історію 58-річного жителя села Мала Комишуваха Олександра Коковича. Разом із дружиною Галиною Ієвлєвою вони пережили минулу зиму за допомогою генератора, але він зламався. Тож день подружжя закінчується із заходом сонця, який зараз настає все раніше.

"Попереду на цих жителів чекає складна головоломка управління ресурсами, наполегливості та віри, які допоможуть їм пережити найближчі дні та морозні ночі. Поки що вони самі по собі. Все, здається, потребує ремонту. Земля під лініями електропередачі повинна бути очищена від мін перед їх перенатягуванням. Газові труби потребують ремонту", – розповідають автори статті.

Ці сіла зазнають руйнувань не вперше. Вони були фактично розділені під час Другої світової війни, коли лінія фронту між німецькими та радянськими військами проходила саме через них. Історії минулих років стали уроками виживання для очевидців подій сьогодення.

Проте холод – не єдина проблема для мешканців зруйнованих війною сіл Харківщини. Населені пункти заполонили миші. Такої кількості гризунів там не було з часів Другої світової війни, зауважують журналісти.

"Люди тут живуть 80 років і таких мишей не бачили", – додав житель села Топольське.

Ті, хто залишилися в Топольському, допомагають одному добувати дрова, пасти худобу. Вони також обмінюються тактиками боротьби з нашестям мишей.

"На цій вулиці ми пережили окупацію, як сім’я", — каже 66-річна Люба Нілабович, одна з небагатьох мешканок Топольського.

Війна в Україні: це варто знати

Росіяни полюють на підпілля на тимчасово окупованих територіях. Оскільки серед населення панує високий рівень проукраїнських настроїв, загарбники вдаються до різних "хитрощів", зокрема оголосили про необхідність "легалізувати" зброю – мовляв, мешканці, які мають вогнепальну зброю, мають стати на "облік.

Тим часом в Офісі генпрокурора назвали число мешканців Бучі Київської області, яких за час окупації вбили російські військові. Жертвами загарбників стали 637 мирних жителів.

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