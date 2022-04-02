Звільненим вчора з полону українським військовим була надана уся необхідна допомога.

Українські військові, які перебували в полоні, вже вирушили додому. Скоро усі вони зустрінуться зі своїми рідними.

Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Веземо наших після обміну військовополоненими. Скоро будуть вдома з близькими", – написала Верещук.

Звільненим вчора з полону українським військовим була надана уся необхідна допомога, в тому числі медична, повідомив заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко.

"Зараз вони прямують до місця зустрічі з представниками командування своїх підрозділів. Вже незабаром кожен наш звільнений військовий зможе побачити рідних. Дякую кожному/кожній з вас за службу!" - написав чиновник.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня відбувся обмін військовополоненими між Україною та Росією. Його провели після переговорів за наказом президента Володимира Зеленського. Серед тих, кого визволили, було 15 жінок. Над організацією наступних обмінів зараз ретельно працюють.

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