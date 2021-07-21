У зв'язку з цим омбудсмен звернулася до керівництва Національної поліції.

Офіс Асоціації ЛГБТ в Одесі обклеїли гомофобними листівками.

Про це повідомляється на сторінці Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової в Facebook.

"Чергова атака на офіс ГО "Асоціація ЛГБТ "Ліга" в Одесі, який невідомі обклеїли листівками гомофобного змісту. Про це мені стало відомо з моніторингу засобів масової інформації", - зазначила Денисова.

Омбудсмен звернулася до керівництва Національної поліції щодо надання інформації про внесення відповідних відомостей за цим фактом до ЄРДР, проведення слідчих дій та прийнятих процесуальних рішень.

Читайте також"Фаната Путіна" позбавили $50 тисяч фінансування з бюджету на стартапВона підкреслює, що питання дотримання прав ЛГБТ-спільноти знаходиться на її особистому контролі.

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Автор: Лариса Козова