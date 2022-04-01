Навіть якщо ваш населений пункт звільнили, повертатися в нього може бути небезпечно.

За словами віце-прем'єр - міністра з питань тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, повертатися у звільнені від російських окупантів міста досі небезпечно.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Зараз повернення небезпечне, і військові це підтверджують. Ми розуміємо, наскільки ці території заміновано. Якщо є офіційна інформація, що Ірпінь звільнили, це не означає, що люди повинні повертатися. Окупант зробив все, щоб заподіяти біль навіть після того, коли він буде з ганьбою вигнаний з нашої землі", - зазначила Верещук.

Вона порадила відстежувати офіційну інформацію і чекати дозволу влади - лише тоді можна буде повернутися.

"Треба ще трохи почекати і уважно стежити за офіційними повідомленнями, ми все скажемо. У нас є спеціальний план, що робити під час тимчасової окупації і після деокупації. Всі органи влади, зокрема на місцях, мають відповідні покрокові інструкції", - розповіла міністр.

ЗСУ звільняють українські міста: чи можна повертатися

Як повідомляв УНІАН, раніше радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко розповів, що у звільненому місті Ірпінь Київської області знаходять багато мін і розтяжок, які залишили російські окупанти. Тому повертатися туди небезпечно, попереджає влада.

Про це ж попередили й киян: після обстрілів російськими окупантами в місті залишаються сотні мін і снарядів, що не розірвалися.

За словами радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, в українську столицю можна буде повернутися за умови, що російські війська відтіснять щонайменше на 50 км.

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