У МЗС засудили ці дії та наголосили, що такі рішення є злочинними і нікчемними та будуть безумовно скасовані.

Окупаційна влада в тимчасово окупованому Криму почала роздавати земельні ділянки російським військовослужбовцям, що брали участь у війні проти України.

Як йдеться в повідомленні на сайті Міністерства закордонних справ України, представники окупаційної адміністрації в Криму ухвалили нікчемне рішення та розпочали виділення сотень земельних ділянок російським військовослужбовцям, які брали участь у бойових діях проти України.

"Подібні "заохочення" убивцям є злочинними і нікчемними та будуть безумовно скасовані, як і всі інші рішення, схвалені російською окупаційною адміністрацією в Криму", - наголошують у відомстві.

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В МЗС переконані, що покласти край свавіллю злочинної окупаційної адміністрації в тимчасово окупованому Криму та відновити законність та правопорядок можливо шляхом відновлення суверенітету України над Кримським півостровом та усіма іншими тимчасово окупованими територіями України.

Питання деокупації Криму - останні новини

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що деокупація Криму є безальтернативною метою України.

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На думку екс-командувача військами США в Європі, генерал Бена Годжеса, контрнаступ ЗСУ буде націлений на звільнення Криму, оскільки, Крим – це вирішальна територія, "якщо звільнити Крим, це змінить все".