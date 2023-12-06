Ці заходит спонсоруються з федерального бюджету, що вказує на цілеспрямовану програму з ініціативи Кремля, наголосили в ЦНС.

Російські загарбники розбудовують мережу мілітаризованих клубів серед українських підлітків на тимчасово окупованих територіях. Ворог проводить підготовку дітей до служби в лавах армії РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву. Зазначається, що росіяни відкрили "Центр військово-спортивної підготовки" на базі псевдоколеджу у тимчасово окупованому Луганську.

Примітно, що фінансування відкриття центру відбулося з федерального бюджету РФ, що вказує на цілеспрямовану програму з ініціативи Кремля.

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"Таким чином, студенти "коледжу" з 14 років будуть піддаватись промиванню мізків й проходити підготовку до військової служби в армії РФ. Це є черговим актом порушення міжнародного права окупантами, які вербують підлітків на війну проти їх історичної Батьківщини", – наголосили в ЦНС.

Що відбувається на окупованих територіях

У тимчасово окупованому Криму 5 грудня було неспокійно. Українські спецслужби провели успішні операції, внаслідок яких було, зокрема, завдано удару по нафтовому терміналу у Феодосії, де знаходиться кілька десятків резервуарів із паливом.

Також було уражено важливі військові обʼєкти росіян на півострові. Так, дрони уразили радіолокаційну систему "Небо-М", стоянку гелікоптерів, радіолокаційну систему П-18 "Терек" та систему управління зенітно-ракетних підрозділів "Байкал-1М".

Раніше "бавовна" сталася в окупованому Луганську. У ЗСУ підтвердили, що завдали удару по складах, які знаходяться у межах міста.

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