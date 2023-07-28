Рух опору нараховує більше сотні активних учасниць з різних тимчасово окупованих міст та ще сотні жінок і дівчат долучаються на непостійній основі.

На окупованих армією РФ територіях на півдні України діє жіночий рух спротиву "Зла мавка". Його учасниці нагадують російським військовим, що їм в Україні не раді. Про цей рух розповідає у своєму матеріалі DW.

Як розповідає видання, рух спротиву заснували три подруги з окупованого Мелітополя. За словами однієї з засновниць руху, ця ідея виникла під час посиденьок на кухні.

"Наближався час до восьмого березня, й ми розуміли, що напевне будуть акції від окупантів, коли бабусям біля магазинів дарують самотню квітку. Ми вирішили показати їм, що вони нас не куплять квітами, що ми знаємо, чого хочемо, а саме - повернення України", - зазначає вона.

Відео дня

На противагу "оркам", дівчата обрали для себе образ "мавок".

Одна з трьох подруг - художниця - взялася за створення листівок із зображенням дівчини, яка б'є букетом російського військового, з написом "Не хочу квітів, хочу мою Україну". Інші дівчата працювали над чат-ботом у Telegram, за допомогою якого всі охочі жительки окупованих територій могли отримати листівки у цифровому вигляді, роздрукувати й розклеювати у своєму місті.

Що роблять "мавки"

Як зазначає одна з учасниць руху опору із Сімферополя, вона приєдналася до руху через Telegram-канал. Першим її завданням було збирати інформацію. Згодом її почали просити розклеїти листівки із зображеннями мавок або намалювати графіті - синьо-жовті прапори або проукраїнські написи.

Зазначається, що зазвичай результати роботи активістки фотографують чи знімають на відео. Потім співзасновниці руху викладають матеріали в Telegram-каналі "Зла мавка", який станом на липень 2023 року має майже шість з половиною тисяч підписників.

Ще один різновид контенту - спалювати російську символіку й знімати це на відео чи фотографувати.

Скільки "злих мавок" на окупованих територіях

За словами однієї із засновниць руху, він нараховує більше сотні активних учасниць з різних тимчасово окупованих міст. За її словами, ще сотні жінок і дівчат долучаються на непостійній основі: повідомляють про блокпости, на яких росіяни здійснюють перевірки й обшуки, будівлі, де дислокуються російські військові, прикриваючись місцевим населенням, або шпиталі, які працюють винятково на потреби окупаційних військ. Також "мавки" збирають історії жінок, які перебувають в окупації.

Мета руху спротиву, за словами однієї із співзасновниць - не дати окупантам забути, що в Україні їм не раді. Крім того, "мавки" стверджують, що діють на противагу засиллю російської пропаганди на тимчасово окупованих територіях.

У Мелітополі активно діє рух спротиву

Зокрема, за тиждень тут знайшли вбитими чотирьох російських загарбників.

Також у липні партизани з руху "АТЕШ" повідомили, що знищили у окупованому селі Великі Копані дві російські вантажівки. Внаслідок операції було ліквідовано шістьох російських загарбників.

Навесні партизани підірвали начальника дільничних "поліції" Мелітополя Сергія Сковирка.

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