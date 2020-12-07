31-річний киянин допомагав двом спільникам у прихованні тяжкого злочину з метою заволодіння майном. Окрім того, зловмисник викрав із квартири потерпілого музичні інструменти. Найближчим часом суд обиратиме затриманому запобіжний захід.

Поліцейські затримали третього підозрюваного у вбивстві 65-річного київського музиканта Олександра Дерев'янка.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, минулого тижня правоохоронці затримали двох підозрюваних у вбивстві музиканта з метою заволодіння майном.

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У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що до вчинення злочину причетний ще один фігурант.

Поліцейські затримали третього співучасника за місцем проживання. Як встановили розшуковці, 31-річний житель Києва допомагав двом спільникам приховати тіло вбитого у гаражному кооперативі у Київській області. Окрім того, чоловік викрав із квартири вбитого дорогі музичні інструменти.

Правоохоронці затримали чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За місцем проживання затриманого поліцейські провели невідкладний обшук, під час якого вилучили викрадені інструменти, а також одяг одного з фігурантів зі слідами, схожими на кров.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. 396 (Приховування злочину) та ч. 3. ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід.

Вбивство київського музиканта Олександра Дерев’янка: що відомо

2 грудня низка ЗМІ розповіли про зникнення Дерев’янка. Виявилось, що музикант зник ще 22 листопада в Києві. Свідки запевняли, що бачили чоловіка напередодні в лікарні з розбитою губою.

З лікарні, де медики констатували у Дерев’янка підозру на черепну-мозкову травму, той пішов у невідомому напрямку. У квартирі правоохоронці знайшли записку, у якій чоловік нібито вказав, що поїхав у відрядження. Однак колеги музиканта цьому не повірили, адже митець вже 10 років працює вдома.

Минулого тижня правоохоронці затримали двох підозрюваних у вбивстві музиканта.

Згідно з матеріалами слідства, двоє чоловіків 1985 та 1989 р.н. з метою заволодіння коштами, двома квартирами та іншим майном самотнього киянина розробили злочинний план його вбивства.

22 листопада 2020 року зловмисники, перебуваючи у квартирі потерпілого у будинку по вул. Івана Мазепи, де він давав уроки музики, завдали йому тілесних ушкоджень, після чого удушили.

Підозрювані заволоділи правовстановлювальними документами на квартири, які належать потерпілому. Надалі, з метою приховування слідів злочину, обмотали тіло вбитого чоловіка поліетиленовими пакетами, ковдрою, картоном та іншими речами, та вивезли до одного з гаражних кооперативів у Київській області. Там, у підвальному приміщенні, нападники мали намір сховати тіло, заливши бетоном.

Їм повідомлено про підозру у вчиненні вбивства (п. 6 п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

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Автор: Вікторія Токарєва