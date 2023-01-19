У школах Берегівського району на Закарпатті виявили значні порушення: у 37 закладах інспекція не знайшла жодного класу, в якому навчання проходило б виключно українською мовою, скрізь присутня також угорська.

На Закарпатті зафіксували значні порушення у державній політиці щодо викладання української мови в українських школах.

Проблему виявили у школах Берегівського району на Закарпатті, як кажуть на сайті Уповноваженого із захисту державної мови.

Серед 108 шкіл, де викладають угорську мову поряд з українською, у 37 з них інспекція не виявила жодного класу, в якому навчання проходило б виключно українською.

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При цьому українське законодавство забороняє навчання в школах мовою національної меншини. Державна політика України щодо мови робить акцент саме на вивченні української як національної й вимагає створення окремих класів або груп з навчанням мови національної меншини поряд з державною.

Згідно з нормами, в таких класах школярі повинні вивчати предмети українською мовою в пропорції від 20% в 5-му класі, з поступовим збільшенням до 60% в старшій школі.

Однак у випадку зі школами Берегівського району, закон України не дотримується: повні назви чотирьох освітніх закладів містять слова "з угорською мовою навчання". А керівництво одного з них взагалі прокоментувало, що у всіх класах предмети викладаються одночасно на 2 мовах у співвідношенні 70% – угорською, 30% – українською.

Омбудсмен констатував, що всі ці порушення йдуть в розріз з положеннями шостої частини статті 5 Закону України "про повну загальну середню освіту".

У рамках державного контролю закладам рекомендують терміново усунути виявлені порушення відповідно до актів, складених за підсумками перевірки.

Мовний закон в Україні

16 липня 2022 року на території України набули чинності нові норми закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Закон набув чинності ще три роки тому, український парламент проголосував за нього ще 25 квітня 2019 року.

Основоположні зміни в законі торкнулися ролі української мови в нашому суспільстві. З моменту прийняття норм, переважна більшість сфер зобов'язана перейти на українську. Це стосується не тільки індустрії торгівлі, а й реклами, медицини, освіти, ведення документації та інших сфер суспільного життя.

За порушення закону українців будуть штрафувати: у разі першого випадку штраф становитиме від 3400 до 8500 грн, а за повторне порушення протягом року – доведеться заплатити від 8500 до 11900 грн.