Кожен другий в Україні сьогодні не будує жодних планів наперед взагалі.

60% опитаних українців вважають, що під час війни потрібно суттєво обмежувати себе в розвагах та покупках.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", опубліковані на сайті організації. В рамках 25-ї хвилі національного опитування "Україна в умовах війни" Соцгрупою "Рейтинг" було проведене окреме дослідження щодо сприйняття загроз та очікувань зими 2023-2024.

"60% вважають, що під час війни потрібно суттєво себе обмежувати в розвагах і покупках, і за два роки війни ці показники практично ніяк не змінились. 36% думають навпаки - що потрібно намагатися жити повноцінним життям під час війни", - показало опитування.

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Зауважується, що таку думку частіше поділяють жителі Києва та деокупованих територій. А з тим, що необхідно себе обмежувати, найбільше погоджуються жителі західних областей. "Це питання найбільш розділило респондентів за віком та доходами: молодші й забезпечені значно більше хочуть жити повноцінним життям ніж старші і бідніші, серед яких більшість підтримує самообмеження", - додали соціологи.

Крім того, опитування показало, що кожен другий в Україні сьогодні не будує жодних планів наперед взагалі. За останній рік кількість українців, які планують своє життя на тривалий термін (декілька років), знизилась з 19% до 12%. Ще близько 15% планують життя на півроку-рік, 22% - не більш ніж на кілька місяців.

Планують своє життя на більш тривалий термін жителі Києва, люди молодого та середнього віку, а також заможніші громадяни. "Майже 80% українців почувають себе безпечно у своєму населеному пункті. Найменш безпечно відчувають себе мешканці прифронтових та деокупованих регіонів, а також люди середнього і старшого віку, мешканці міст і менш забезпечені громадяни", - йдеться у результатах дослідження.

Також опитані вважають, що минулого року українці були згуртованішими ніж зараз, однак майбутню і поточну ситуацію оцінюють однаково. Якщо, оцінюючи минулий рік, 87% вважають, що нація була згуртована, то станом на зараз таку оцінку надали 64%, і в майбутньому році очікується цей показник на рівні 59%. Натомість 34% респондентів вважають, що наразі українці не є згуртованими, тоді як лише 11% вказали, що українці не були згуртованими минулого року.

"Оцінюючи поточний момент та майбутній 2024 рік, майже половина респондентів обирали відповідь "згуртовані" або "скоріше згуртовані" в усіх регіональних, вікових та фінансових групах, однак в цілому молодші бачать менше згуртованості населення ніж старші", - йдеться у повідомленні.

*** Аудиторія опитування, проведеного 22-23 листопада, - населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність - 1 тис. респондентів. Метод опитування - CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 - не більше 3,1%.

Чи погано радіти під час війни: думка психотерапевта

Раніше в коментарі УНІАН психолог, психотерапевт Ольга Голубицька розповіла, що думати, що розваги та свята під час війни під табу - помилка. За її словами, один з найкращих методів - гуртуватися, щоб усі інформаційно-психологічні спецоперації російських окупантів зазнавали фіаско.

Спеціаліст наголосила, що межі дозволених розваг встановити неможливо. Адже різних людей розважають різні речі: заняття бігом, походи в кіно, на каву або вино з друзями. Голубицька підкреслила, що не радіти, не жартувати і не сміятися - це деструктивно і нікому не допомагає.

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