Ще 100 тисяч дітей зможуть повернутися до очного навчання в цьому навчальному році завдяки новим укриттям.

Очна освіта залишається пріоритетною для уряду і міністерства і тому створюються безпечні умови для дітей, бо всі розуміють, що "ворог нікуди не дінеться". Про це сказав міністр освіти і науки Оксен Лісовий під час Години запитань до уряду у Верховній Раді України, що транслювалася на YouTube-каналі телеканалу Рада.

Він наголосив, що уряд виділив 11,2 млрд. гривень на облаштування укриттів.

"На сьогодні ситуація наступна -11235 шкіл мають укриття різних типів і готові до очного або змішаного освітнього процесу. Це становить 90% від усіх шкіл. З них власні укриття - 80%", - наголосив міністр.

Відео дня

За його словами, загалом укриттів не мають 645 шкіл. Лісовий розповів, що при закладах освіти діють 14 010 укриттів, 461 укриття знаходиться на стадії проектування, будівництва або ремонту.

"До кінця року планується відкрити ще 156 укриттів, а будівництво ще 47 завершиться у 2026 році і тоді ще понад 100 тисяч дітей зможуть повернутися до очного навчання в цьому навчальному році – це здебільшого діти з прифронтових та прикордонних регіонів", - наголосив міністр.

Лісовий повідомив, що у 2025 році за оперативними даними до школи вперше пішли 252 тисячі першокласників. За його словами, діти 1-4 класів харчуватимуться безкоштовно в усіх школах країни, а в прифронтових регіонах – з початку навчального року таку послугу отримають також учні 5-11 класів.

Атаки Росії по Україні дронами

Як повідомляв УНІАН, заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський зазначив, що під час російських атак правило "двох стін" як захист більше не працює, бо ворог збільшує потужність "Шахедів", які розносять та підпалюють житлові будинки українців. За його словами, потрібно більше облаштовувати укриттів, щоб населення мало змогу врятуватися.

Також ми писали, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду стосовно протидії ударним дронам типу "Шахед". Він повідомив про створення ешелонованої системи протидії ворожим дронам-камікадзе типу "Шахед" та "Герань". Сирський підкреслив, що протиповітряна оборона є пріоритетом для нього особисто, оскільки від її ефективності залежить безпека українського тилу.

Вас також можуть зацікавити новини: