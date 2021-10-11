На думку Дурова, найбільш недооцінені - сон, природа і самотність.

Засновник забороненої на сьогодні в Україні соціальної мережі ВКонтакте Павло Дуров на честь свого 37-го дня народження назвав три недооцінених й сім переоцінених речей у житті людини.

Читайте такожФСБ вимагала від "Вконтактє" інформацію про організаторів груп Євромайдану - ДуровПро це він написав у своєму Telegram-каналі.

Серед недооцінених речей він назвав:

сон - адже він підвищує імунітет;

природа - адже перебуваючи на природі, ми почуваємось добре;

самотність - вона дає свободу для здійснення духовних та інтелектуальних проривів.

До переоцінених речей Дуров відніс:

великі міста - вони - джерела забруднення, злочинності та шуму; ресторани - на його думку, це повільний і найменш ефективний спосіб харчування. Він радить готувати вдома, якщо ви дійсно цінуєте своє здоров'я; спекотна погода - спека, як зазначив Дуров, призводить до розслабленості, раку і швидкого старіння; мода - нескінченне прагнення відповідати постійно мінливим тенденціям - це дорога і нікому непотрібна річ; нерухомість - вона обмежує вибір і "є сумнівною інвестицією". соцмережі - на думку Дурова, це - безперервний потік сміття, він захаращує розум та знижує рівень щастя людини; поради зірок - він закликає не дотримуватися їх, а покладатися на точну науку і думку експертів.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня 2017 року п'ятий президент України Петро Порошенко підписав указ про продовження на рік санкцій проти Росії, згідно з яким в Україні заблоковано доступ до російських соціальних мереж "ВКонтакте", "Однокласники", ресурсів Yandex, а також заборонено використання бухгалтерського програмного продукту "1С". Доступ до російських соціальних мереж обмежений у зв'язку з блокуванням всіх ресурсів сервісу Mail.Ru Group. Під дію санкцій підпадають сайти антивірусних компаній "Лабораторія Касперського" і DrWeb.

За оцінками голови Інтернет Асоціації України Олександра Федієнка, використання українцями сумнівних безкоштовних VPN-програм (Virtual Private Network - віртуальна приватна мережа), які дозволяють користувачам обходити блокування підсанкційних російських сайтів і соціальних мереж, загрожує кібербезпеці країни.

Автор: Ольга Робейко