Зауваження Кириленка викликали хвилю обурення в соцмережах.

Колишній народний депутат сьомого скликання Павло Кириленко ("Свобода"), коментуючи інцидент із застреленим патрульним чоловіком в Дніпрі, зганьбився сексистським коментарем про те, що професії правоохоронця – не для жінки.

У своєму дописі в Facebook він припустив, що патрульний відкрив вогонь після нападу чоловіка на його колегу тільки тому, що "не хотів зганьбитися в очах своєї емансипованої напарниці, яка для нього в глибині підсвідомості завжди залишатиметься жінкою".

Продовжуючи свою думку, Кириленко додав, що не все професії, на його думку, підходять для жінок.

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"Візьмемо хоч би той факт, що тепер екіпажі патрульної поліції формуються зазвичай з пари – чоловіка та жінки. Все як заповідали дегенератки Клара Цеткін та Роза Люксембург. Ну на якого лисого в екіпажі поліції тепер мають бути жінки? Не буду розповідати, що місце жінки — Kinder, Küche, Kirche (з німецькою "дитина, кухня, церква", усталений вислів, що описує основні історичні уявлення про соціальну роль жінок в консервативній системі цінностей – УНІАН). Є дійсно заняття та професії, де жінка може себе розкрити або підкреслити свою жіночність. Але яка така ефективність та користь від жінки в патрульному екіпажі поліції? Щоб її напарнику не було сумно і не треба було користуватися послугами повій під час роботи? Перепрошую, але іншої користі від такого тандему я не бачу…", – зазначив він.

Допис Кириленка викликав хвилю обурення в соцмережах. "Вам Павле, місце в Nervenheilanstalt (з німецької "психіатричний заклад – УНІАН), а не висловлювати свої огидні думки в публічних місцях", "Фу, який ви відсталий печерний дядько. Вам місце на моральному звалищі", "Який у вас "совок" в голові. Аж бридко", – пишуть коментатори.

Кривавий інцидент в Дніпрі - що треба знати

Раніше цього тижня в Дніпрі патрульний застрелив 38-річного Джумбері Сілогаву, чиє авто Jaguar зупинили за порушення правил дорожнього руху. В цей час в автівці крім Сілогави перебували жінка та двоє дітей, один з яких зафільмував стрілянину.

Застосування зброї відбулося після того, як між патрулем (жінка-поліцейська та поліцейський) та Сілогавою стався конфлікт, під час якого останній, як показали численні відео з місця, застосував силу проти правоохоронців.

Наразі обидва патрульних відсторонені та перебувають в лікарні. Державне бюро розслідування встановлює деталі інциденту,

Подія розпалила широку дискусію щодо правомірності застосування поліцейським вогнепальної зброї. Поліція закликає не робити передчасних висновків про винуватість патрульних.

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