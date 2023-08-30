Вже зараз вилучено та долучено до матеріалів відео з бодікамер патрульних.

Обидва правоохоронці, що брали участь в сутичці в Дніпрі, яка закінчилася стріляниною і смертю чоловіка, перебувать в лікарні, повідомила LIGA.net радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян.

Вона зазначила, що поліцейський, який вистрелив у чоловіка, перебуває в медзакладі під особливим наглядом правоохоронців. Його напарниця також в лікарні.

Сап’ян уточнила, що низку відеозаписів кривавого інциденту буде долучено до справи. Це і відео з вуличних камер, яке опублікували дніпровські журналісти, і відео з нагрудних відеореєстраторів поліцейських.

Відео дня

"Наскільки нам повідомило слідство, вже зараз вилучено та долучено до матеріалів відео з бодікамер поліціянтів, а також відео, яке знімали діти загиблого чоловіка", – сказала Сап'ян.

Відповідаючи на запитання про те, хто був за кермом зупиненого поліцією авто – вбитий чоловік чи його супутниця, Сап'ян зазначила, що розглядатиметься версія подій, в якій чоловік міг помінятися місцями з жінкою в момент зупинки.

"Наразі це встановлюється, перевіряється і, звичайно, розглядається інформація про те, що за кермом був чоловік", – пояснила вона.

Радниця з комунікацій ДБР заявила, що найближчими днями буде призначено судово-медичну експертизу зброї, допитуватимуться та встановлюватимуться свідки, які на момент інциденту були в авто.

Кривавий інцидент між патрульним та водієм Jaguar в Дніпрі

29 серпня в Дніпрі патрульні поліцейські зупинили Jaguar, в якому перебував 38-річний Джумбері Сілогава, жінка та двоє дітей. Авто, як показало відео з камер спостереження, порушував правила дорожнього руху.

Коли патрульні зупинили авто порушника, між правоохоронцями та водієм виник конфлікт. Відео, зняте одним з дітей, що перебували в салоні, показало, що відповідь на агресивну поведінку Сілогави поліцейський застосував зброю, чоловік загинув на місці.

Інцидент сколихнув українське суспільство. В Нацполіції заявили про призначення службового розслідування та відсторонення обох патрульних від виконання обов’язків. Державне бюро розслідувань опікується розслідуванням інциденту.

В Департаменті патрульної поліції закликають не клеймити й не робити передчасних висновків про винуватість поліцейських.

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