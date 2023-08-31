Автомобіль елітної марки належить колишній дружині загиблого чоловіка. Вона від коментарів відмовилась.

Смертельна стрілянина за участю патрульних у Дніпрі обростає новими подробицями. Журналісти встановили особу жінки, яка перебувала в автомобілі Jaguar разом із вбитим Джумбері Сілогавою.

Як повідомляють "Схеми", в автомобілі перебувала 22-річна Тетяна Патинка. Саме вона відмовлялася виконати вказівки правоохоронців та вийти з машини.

Патинка, як і загиблий Сілогава, прописана у Дніпропетровській області. Звʼязатися з нею не вдалося - телефон був вимкнений.

Відео дня

Як повідомляє OBOZREVATEL з посиланням на джерело, правоохоронці готують Патинці підозру за статтею 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу). Їй загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі або навіть довічне ув'язнення.

Автівка Jaguar на якій їхали Патинка, Сілогава та двоє його дітей, належить колишній дружині загиблого Наталії Сілогаві. Жінка відмовилась від коментарів.

Стрілянина у Дніпрі

Нагадаємо, що 29 серпня в Дніпрі патрульні поліцейські зупинили Jaguar, в якому перебував 38-річний Джумбері Сілогава, жінка та двоє дітей. Авто, як показало відео з камер спостереження, порушував правила дорожнього руху.

Коли патрульні зупинили авто порушника, між правоохоронцями та водієм виник конфлікт. Відео, зняте одним з дітей, що перебували в салоні, показало, що відповідь на агресивну поведінку Сілогави поліцейський застосував зброю, чоловік загинув на місці.

Інцидент сколихнув українське суспільство. В Нацполіції заявили про призначення службового розслідування та відсторонення обох патрульних від виконання обов’язків. Державне бюро розслідувань опікується розслідуванням інциденту.

В Департаменті патрульної поліції закликають не клеймити й не робити передчасних висновків про винуватість поліцейських.

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