Речниця ДБР також розповіла про те, чи отримає підозру жінка з авто.

У Державному бюро розслідувань наразі ще не можуть повідомити, чи був напідпитку застрелений поліцейським у Дніпрі чоловік та хто саме перебував за кермом автомобіля.

У соцмережах уже опубліковані відео, на яких зафіксовані порушення правил дорожнього руху автомобілем, а на стоп-кадрі видно, що саме загиблий чоловік перебував за кермом. Однак, на відео з самого інциденту, яке зняли діти чоловіка, за кермом перебуває жінка, повідомила речниця ДБР Тетяна Сап’ян в ефірі телемарафону.

"Слідство не може сказати, хто перебував за кермом і коли, і як це трапилося, допоки не проаналізує усі вилучені відео з камер на дорогах, боді-камер поліцейських та смартфонів дітей", - сказала Сап’ян.

Відео дня

Окрім того, слідство має провести ще низку експертиз, зокрема судово-медичну та експертизу зброї, і допитати усіх можливих свідків події. Також речниця ДБР нагадала, що раніше слідчі заявляли, що мають підозру щодо того, що вбитий водій був у стані алкогольного сп'яніння під час інциденту.

"Але наразі я не можу підтвердити, що ті результати, які оприлюднені в інтернеті, є достовірними", - сказала вона.

За словами Сап’ян, експертиза щодо наявності алкоголю в крові наразі ще не готова. Вона також припустила, що жінка, яка перебувала в автомобіля разом із загиблим, проходитиме у справі як свідок та учасниця цих подій, а слідчі допитають її.

"Але щодо порушень законодавства, можливого кримінального провадження щодо неї і підозри їй - цим займається Національна поліція. Тому що в компетентності і підслідності ДБР саме правоохоронні структури. А цивільні громадяни - це вже робота Нацполу", - додала речниця ДБР.

Стрілянина у Дніпрі: всі деталі

Як повідомляв УНІАН, інцидент трапився 29 серпня в Дніпрі. На одній із вулиць міста двоє патрульних зупинили Jaguar, який порушував правила дорожнього руху. Люди в автомобілі відмовлялися виконувати вказівки правоохоронці та агресивно поводилися. Зокрема, чоловік, який перебував за кермом, вдарив патрульну в обличчя та вчинив бійку із її колегою. Поліцейський застосував зброю, чоловік загинув на місці.

Нацполіція призначила службове розслідування та відсторонила патрульних. Водночас, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 КК України.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький заявив, що наразі рано говорити про правомірності чи неправомірності таких дій патрульного, адже триває розслідування. Він наголосив, що слідство має оцінити всі докази та зробити висновки, "базуючись на фактах, а не здогадках".

Вас також можуть зацікавити новини: