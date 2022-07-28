У листі Синоду наголошується, що ідеологія сучасної РПЦ містить загрозу не лише для України, але й для цілого православного світу.

Священний Синод Православної церкви України звернувся листом до Вселенського патріарха архієпископа Константинополя Варфоломія, у якому просить позбавити московського патріарха Кирила, який проповідує расистське вчення про "русскій мір", престолу.

Лист щодо притягнення російського патріарха до канонічної відповідальності і позбавлення його патріаршого престолу схвалений на засіданні Священного Синоду ПЦУ 27 липня 2022 р. та оприлюднено на офіційній сторінці ПЦУ.

У зверненні зазначається, що 15 березня цього року, у Неділю православ’я була оприлюднена Декларація про "русскій мір", у якій зазначається, що "русскій мір" — це неправославна, єретична доктрина, близька до вчення етнофілетизму, що було засуджене на Константинопольському соборі 1872 року.

Священний синод ПЦУ наголошує, що "заперечення свободи цілих народів поєднується у світогляді патріарха Кирила та його однодумців з расистською за своїм духом теорією, відповідно до якої Росія та "русскій мір" є чимось принципово кращим та вищим за інші народи, а історичні сусіди Росії — українці та білоруси — мають право на існування та майбутнє винятково як частина російської дійсності". Як зазначається, цілком логічною у рамках цієї расистської концепції, що ділить народи та держави на "справжні" та "штучні", виглядає і принципове заперечення права народу України на повну канонічну церковну самостійність (автокефалію) та власне державне буття.

"Разом з тим важливо розуміти, що ідеологія сучасної РПЦ містить загрозу не лише для України, але й для цілого православного світу… Починаючи як мінімум з жовтня 2018 року, усі дії патріарха Кирила підпорядковані конкретній політичній меті. Він прагне радикально збільшити присутність РПЦ за межами Росії, максимально послабити Вселенський Патріархат та грекомовні Помісні Церкви й у такий спосіб нав’язати православному світові гегемонію і диктат Московського патріарха", - мовиться в листі.

Синод звертається до Варфоломія з проханням: засудити доктрину "русского міра" та визнати її єретичною; кваліфікувати дії патріарха Кирила, який відкрито і однозначно публічно схвалює та підтримує війну Росії проти України, як схизматичні та позбавити його права посідати Московський патріарший престол.

Як раніше повідомляв УНІАН, 16 липня уряд Великобританії ввів нові санкції щодо Російської Федерації. Зокрема, обмеження торкнуться голови російської православної церкви патріарха Кирила.

8 липня Канада оголосила про введення додаткових санкцій проти російських агентів дезінформації та пропаганди у зв’язку з незаконним і невиправданим вторгненням Росії в Україну. У санкційному списку опинився патріарх Кирило.