Екс-чиновники, що потрапили до списку РНБО на виселення, претендують на грошові компенсації.

Переселення колишніх топ-чиновників з державних дач у «Конча-Заспі» та «Пущі-Водиці» може коштувати державному бюджету десятки мільйонів гривень. Адже особи, що потрапили до списку, претендують на грошові компенсації.

Журналістам Bihus.Info. вдалося потрапити на закриті території, щоб провести власний аудит і показати хто та як облаштувався на відомчій землі.

Раніше чиновниками укладалися так звані інвестиційні договори, за якими їм дозволяли вкладатися в перебудову існуючих будинків або ж зведення нових і вписувати загальну вартість в рахунок оренди.

Так, найбільшу компенсацію може отримати Раїса Богатирьова – керівниця МОЗ часів президентства Віктора Януковича. Будинок Богатирьової за документами від «Конча-Заспи» має площу у 641 квадратний метр та відноситься до першого, найвищого, класу комфортності. Відповідно, орендна плата за квадратний метр в екс-чиновниці теж найвища. За прайсом «Конча-Заспи» у 2020-му році усе це мало б коштувати майже 200 тисяч гривень на місяць – без оплати комунальних послуг.

Будинок нардепа 8 скликань Юхима Звягільського, 988 кв.м, по тарифам “Конча-Заспи” у 2020-му році місячна оренда – близько 220 тис. гривень.

Будинок ексспікера Володимира Литвина, 657 кв.м, по тарифам “Конча-Заспи” у 2020-му році місячна оренда – майже 150 тис. гривень.

Будинок екс-нардепа Оксани Білозір, 149,8 кв.м, по тарифам “Конча-Заспи” у 2020-му році місячна оренда – майже 25 тис. гривень.

Будинок ексспікера Володимира Рибака, 823 кв.м, по тарифам “Конча-Заспи” у 2020-му році місячна оренда – майже 185 тис. гривень.

Проте, за інвестиційним договором Богатирьова вклала у реконструкцію маєтку понад 18 мільйонів гривень, і ці кошти мали бути враховані в рахунок майбутньої оренди. Станом на 2021 рік колишня керівниця МОЗ «витратила» лише 7 мільйонів, тож при виселенні може претендувати на повернення 11 мільйонів гривень різниці.

Інвестиційні договори укладали майже усі мешканці “Конча-Заспи”, адже в початковому вигляді будиночки були не такими і були перебудовані новими мешканцями.

Окрім «Конча-Заспи», під Києвом є ще одна ділянка з держдачами – «Пуща-Водиця». Там також десятки років проживають колишні посадовці, які перебудовують і підлаштовують під себе відомчі маєтки. Щоправда зараз жоден з мешканців «Пущі-Водиці» поки не потрапив у перелік на виселення. Журналісти припускають, що юридично здійснити цей процес там значно складніше, адже частина будинків вже виведена з держвласності і була приватизована.

Що було раніше:

Нагадаємо, 14 травня Зеленський доручив провести аудит земель і резиденцій Конча-Заспи й Пущі-Водиці, зокрема майже 400 га заповідної землі та понад 100 державних будівель і дач.

"Наприкінці 2014 року, за часів колишнього президента та згідно з постановою уряду, було скасовано перелік категорій осіб, які мають право на пільгове проживання. Що, на перший погляд, виглядає непогано, а насправді – легалізувало перебування на цих землях і в резиденціях за дуже символічну плату низки незрозумілих осіб. Це колишні судді, прокурори, правоохоронці, митники, податківці, люди на прізвище Піскун, Ландік, Васюник, міністри часів Януковича – Табачник і Богатирьова, віце-прем’єр часів Порошенка Зубко й навіть директор департаменту корпорації "Богдан" Олександр Ільїн", - сказав президент.

За його словами, низка людей отримали договори на користування будівлями, робили там ремонт, отримували відшкодування за витрати на ремонт у розмірі 50% і за символічну плату могли там проживати.

"Сьогодні мною поставлено завдання провести повний аудит земель і резиденцій Конча-Заспи й Пущі-Водиці, встановити повний перелік осіб, які там проживають, за яких умов вони отримали це право. Тобто всю необхідну інформацію, після якої нами буде розпочато велике переселення цих народів", - додав глава держави.

4 червня секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов оприлюднив перші 20 прізвищ людей, яких виселяють з маєтків у Конча-Заспі та Пущі-Води.

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Автор: Денис Прядко