Олена Зеленська поставила важливе питання про чоловіків

15 квітня Верховна Рада України ухвалила законопроект, який надає чоловікові право скористатися додатковою оплачуваною відпусткою при народженні дитини.

У зв'язку з цим перша леді України Олена Зеленська на своїй офіційній сторінці в Instagram зізналася, що дуже чекала на ухвалення цього законопроєкту. Адже, на думку першої леді, це перший важливий законодавчий крок для розвитку відповідального батьківства в Україні.

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"14 днів оплачуваної відпустки для чоловіків при народженні дитини – багато це чи мало? Нарешті маємо привід поділитися думками щодо цього. Адже сьогодні парламент у другому читанні проголосував законопроєкт, який надає чоловікові право скористатися додатковою оплачуваною 14-денною відпусткою впродовж трьох місяців з дня народження дитини.", - йдеться у повідомленні першої леді.

"Для дитини – це можливість відчути тепло та турботу обох батьків з перших днів життя. Для чоловіка – це можливість ближче познайомитися з дитиною та встановити особливий батьківський контакт. Для матері – це велика підтримка. А з точки зору рівності прав – це перемога і для чоловіків, і для жінок у питанні поєднання трудової діяльності із сімейними обов'язками.", - зазначила перша леді.

Перша леді пояснила, що новим законом також закріплено, що відпусткою для догляду за дитиною до трьох років однаково зможуть скористатися як батько, так і мати. Варто зауважити, що раніше чоловіки могли піти в таку відпустку, лише за умови, що матір дитини вийшла на роботу.

Відповідно, у родинах, де жінка – ФОП чи самозайнята особа, чоловіки взагалі не мали цього права. Як додала Олена Зеленська, ці нововведення – виконання на практиці зобов’язань, які Україна взяла на себе, приєднавшись до міжнародного "Партнерства Біарриц".

"Крім того, для чоловіків, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю, батьків, котрі виховують дітей без матері (зокрема у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі) може встановлюватися скорочена тривалість робочого часу.", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Вікторія Гордієнко